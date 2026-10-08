Un auto de Camuzzi protagonizó un fuerte choque y terminó contra el paredón de una casa

El siniestro ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando la calzada se encontraba mojada. El vehículo al servicio de la empresa terminó contra el paredón de una vivienda.

Un fuerte choque se registró esta mañana en una esquina de Cinco Saltos. // Foto: gentileza Patagonia Post.

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves, cuando dos vehículos protagonizaron una violenta colisión en una esquina. Como consecuencia del impacto, una persona debió recibir asistencia médica y fue trasladada al hospital.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 25 de Mayo y Brown, en la localidad de Cinco Saltos . Los protagonistas fueron una camioneta Jeep Renegade y un automóvil Toyota Etios que prestaba servicios para la empresa Camuzzi .

Según las primeras informaciones, ambos vehículos impactaron en plena intersección por circunstancias que todavía son materia de investigación . La violencia del choque provocó que el Etios terminara contra el paredón de ingreso a una vivienda ubicada en esa esquina.

Los dos rodados presentaron importantes daños materiales en sus sectores delanteros, lo que permite dimensionar la fuerza de la colisión. Sin embargo, todavía no se estableció cuál fue la mecánica del accidente ni las responsabilidades de los conductores involucrados.

El Etios al servicio de Camuzzi impactó sobre un paredón bajo de una vivienda. // Foto: gentileza Patagonia Post.

Una persona fue trasladada al hospital tras el fuerte impacto

Como consecuencia del siniestro vial, una persona debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica por los golpes sufridos durante el accidente. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la gravedad de las lesiones ni su evolución.

Tampoco se confirmó oficialmente en cuál de los dos vehículos viajaba la persona lesionada. Se espera que, con el avance de las actuaciones correspondientes, puedan conocerse mayores detalles sobre su estado de salud y las circunstancias del hecho.

El choque también provocó daños en el sector de ingreso de una propiedad particular, luego de que el automóvil Etios terminara impactando contra el paredón.

Uno de los ocupantes debió recibir asistencia médica.

La calzada estaba mojada al momento del accidente

Uno de los aspectos que deberán analizar los investigadores es el estado de la calzada al momento de producirse la colisión. De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el pavimento se encontraba mojado durante la mañana.

Esta condición podría haber influido en la capacidad de frenado o en la maniobrabilidad de los vehículos. Sin embargo, todavía no existen conclusiones oficiales que permitan establecer si el estado del asfalto tuvo incidencia directa en el accidente.