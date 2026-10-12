Lo acusaron de abusar de su ex y atacar a balazos al nuevo novio, pero la investigación tomó un rumbo inesperado

Todo habría ocurrido tras una noche de drogas y alcohol. Testigos aportaron información que resultó relevante. Se abrió otra causa por el hallazgo de cocaína.

La policía allanó la chacra del acusado de haber secuestrado y abusado de su ex. Pero las pruebas no logró corroborar la denuncia y la víctima no se presentó en la causa.

Un hombre de 49 años de edad fue acusado de haber secuestrado y abusado de su ex pareja y por atacar a balazos al nuevo novio de la mujer. El hecho, que provocó una enorme repercusión en su momento, se produjo durante la madrugada del 8 de febrero último en Cinco Saltos , tras una noche intensa, en la que hubo consumo de drogas y bebidas alcohólicas.

Todo comenzó en un bar, donde el sospechoso -identificado con las siglas FHC- se encontró con la ex, que estaba acompañada por otro muchacho con quien había iniciado una relación sentimental.

La investigación desplegada por la Fiscalía Descentralizada local determinó que compartieron unos tragos y cerca de las 8 de la mañana salieron los tres en la camioneta Toyota Hilux del imputado y se detuvieron en la esquina de las calles Brentana y Primeros Pobladores, al borde del canal de riego que corre paralelo a la Ruta Nacional 151, donde continuaron bebiendo. Pero se desató una discusión y FHC sacó de entre sus ropas un arma de fuego, para luego bajar del rodado con intenciones de agredir al novio de la chica, quien también descendió para impedir el ataque.

Allí se registró un forcejeo entre ambos, en el que el hombre armado efectuó varios disparos al aire y algunos contra su propia camioneta donde estaba el otro hombre. Aunque no resultó herido, uno de los tiros impactó contra el vidrio lateral trasero.

El agresor tomó entonces del cuello por atrás a la mujer y comenzó a tocarla. Mientras que el actual novio se puso al frente del volante del vehículo, lo puso en marcha y se alejó por Brentana unos cien metros. Luego volvió caminando y le arrojó las llaves de arranque, para después retirarse caminando, dejando a su novia con el ex, totalmente descontrolado.

El secuestro

Al quedar solos, el acusado -siempre según la acusación- obligó a la chica a subir al vehículo y le dijo “vos te vas conmigo”. Ella, temiendo una represalia, accedió. De ese modo para la Fiscalía la privó de su libertad.

Castillo tomó por la Ruta 151 en dirección a Contralmirante Cordero, hasta su casa, situada a la altura del kilómetro 15,5, un sector rural donde se encuentra un conocido salón de eventos.

En la vivienda el sujeto le insistió para tener relaciones sexuales, pero ella se negó y él se tornó violento. Incluso la golpeó en reiteradas oportunidades en brazos y piernas. Como resultado de esa secuencia ella sufrió “... múltiples lesiones tipo arañazos, hematomas en miembros inferiores y espalda…”, certificadas por un profesional médico.

Finalmente, y luego de insistir la mujer continuamente, cerca de las 10 el hombre la trasladó hasta cercanías de su domicilio, donde le advirtió que no hiciera la denuncia, aunque ella finalmente la hizo.

Allanamiento y cocaína

Con los datos recopilados en la denuncia, la policía allanó la vivienda de la chacra. El operativo contó con la participación de un número notable de efectivos de la comisaría local y del COER – Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-.

Un video captado por la fuerza muestra que irrumpieron en formación protegidos por escudos y armas largas, y que tras golpear una puerta la forzaron con un ariete.

En el lugar además de detener al acusado encontraron la camioneta, dos vainas servidas de calibre 22 y cocaína en un plato y en distintos envoltorios, por lo que se le dio intervención a la Justicia Federal, causa de la que no surgieron novedades.

Como terminó la causa

FHC fue imputado por el delito de “amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual”. En una nueva audiencia realizada recientemente la defensa del hombre pidió su sobreseimiento con el argumento de que la Fiscalía a lo largo de la investigación “no había reunido el estándar mínimo para continuar con el caso”.

El representante fiscal no lo negó, y admitió que “efectivamente no tenía la información suficiente para poder solicitar el avance a la siguiente etapa, así como tampoco la posibilidad de reunir otro tipo de evidencia”.

Destacó que después del hecho “perdieron todo tipo de contacto” con la mujer, a lo que sumó que tres testigos, vecinos del lugar donde se había iniciado el hecho, declararon que “la situación no fue tal como lo planteó la denunciante”.

Según la nueva versión, vieron que la chica se había subido al rodado “por sus propios medios” y que los disparos no provinieron de donde estaba FHC, sino de donde se encontraba el nuevo novio de la supuesta víctima.

Al analizar el pedido de las partes, la jueza María Agustina Bagniole, accedió a lo requerido y dictó el sobreseimiento del acusado. Explicó que la Fiscalía decide “qué casos lleva a juicio y cuales no” en base a la información reunida y que en este expediente dio “fundamentos suficientes” de porqué no podía prosperar.

En el fallo, la magistrada también declaró, como se lo exige el Código Penal, que el proceso legal “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”.