Una médica brasileña eligió el Hospital de Cinco Saltos para crecer

Hace ocho años llegó a la Argentina desde Brasil para estudiar Medicina. Hoy, ya recibida, eligió Río Negro para ejercer su profesión.

Hace unos diez meses, Brenda llegó a Cinco Saltos en busca de trabajo. Un amigo que había pasado por el hospital le habló de la institución y le acercó el contacto. Así conoció el Hospital de Cinco Saltos, donde encontró una oportunidad laboral y, desde el primer momento, el acompañamiento necesario para incorporarse al equipo de salud.

Pero su llegada no fue solamente laboral. Brenda encontró en Cinco Saltos un lugar donde sentirse parte. "Acá en el hospital nos tratan re bien", contó. También fue construyendo, en el contacto cotidiano con pacientes y compañeros, una mayor fluidez en español, un aprendizaje que se sumó a la formación que realizó en Argentina.

Después de recibirse, podría haber regresado a Brasil , como muchos estudiantes de ese país que llegan a la Argentina para estudiar. Sin embargo, decidió quedarse un tiempo más para ganar experiencia, conocer nuevos lugares y personas y seguir ampliando sus conocimientos. Su familia continúa en Brasil, pero hoy su vida profesional está en Río Negro.

El chiquito cayó al canal y fue asistido en primer lugar en el hospital de Cinco Saltos, donde llegó sin signos vitales. Fue derivado a Neuquén. Archivo

En el Hospital de Cinco Saltos también comparte esta experiencia con otras tres profesionales brasileñas, una muestra de que la provincia se convierte en una opción para quienes buscan desarrollarse en el ámbito de la salud pública. En este sentido, agregó: "Ando bien feliz con la profesión que elegí y con el trabajo que encuentro actualmente".

Al respecto, el Gobernador Alberto Weretilneck, indicó: "Necesitamos que nuestros hospitales sean también un lugar donde los profesionales encuentren oportunidades para crecer, desarrollarse y construir su proyecto de vida".

Convocatoria Nacional para Hospitales de Río Negro

Con el objetivo de reforzar la atención médica en el sistema sanitario provincial, el Ministerio de Salud de Río Negro lanzó una convocatoria nacional para sumar nuevos médicos. La búsqueda está centrada en profesionales de Cirugía General y Ginecología que deseen incorporarse al personal de la red de hospitales públicos rionegrinos.

Desde la cartera sanitaria provincial invitaron a profesionales de todo el país a postularse y formar parte de equipos comprometidos con la salud pública, al tiempo que ofrecen la posibilidad de desarrollar su trayectoria profesional en distintas localidades de Río Negro.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden realizar consultas y enviar su currículum vitae al correo electrónico: [email protected].

También se encuentra disponible información adicional sobre la convocatoria y el proceso de postulación a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud de Río Negro.

La iniciativa busca incorporar nuevos profesionales para continuar fortaleciendo la atención y la cobertura del sistema público de salud provincial.