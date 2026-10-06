Enfocar: por la masiva respuesta de los vecinos se reformula el esquema de atención

La alta demanda hizo que a partir de este miércoles se trabaje con un sistema de prioridades en Cinco Saltos. Conocé los grupos que tienen "luz verde".

La masiva respuesta de los vecinos de Cinco Saltos superó las expectativas iniciales del programa provincial de salud visual Enfocar . Debido a una alta demanda vecinal que agotó de forma anticipada todos los cupos disponibles para la franja de adultos , las autoridades anunciaron una reconfiguración en el esquema de atención.

A partir de este miércoles, los equipos técnicos y profesionales enfocarán sus esfuerzos de manera exclusiva en atender los turnos de niñas, niños, adolescentes (de 6 a 18 años) y personas con discapacidad que presenten su Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

El operativo debió adaptarse para garantizar que los sectores sociales con mayor vulnerabilidad comunitaria no queden desamparados en esta etapa del despliegue regional.

Traslado de sede por contingencias climáticas

Además de las modificaciones en los grupos de acceso, la organización debió activar un protocolo de emergencia por cuestiones meteorológicas. Con el fin de resguardar a los vecinos y al equipamiento médico de las lluvias previstas para la región, las jornadas de atención programadas se trasladaron formalmente a las instalaciones de la Escuela Primaria 291 "Arturo Illia", ubicada en la calle Pedro Ramos 849.

Las unidades móviles de Enfocar -compuestas por colectivos adaptados como consultorios oftalmológicos avanzados y camionetas equipadas con talleres de producción óptica- continuarán operando en este nuevo establecimiento techado hasta el viernes 9 de octubre. De esta manera, se busca asegurar un espacio adecuado para la realización de las evaluaciones de agudeza visual y la posterior entrega inmediata de los anteojos recetados.

Continuidad de una política pública sanitaria de gran impacto

El programa impulsado por el Gobierno de Río Negro se consolidó como una de las herramientas de asistencia directa con mayor despliegue territorial en la provincia. En lo que va de su recorrido por los diferentes municipios rionegrinos, la iniciativa ya superó la cifra histórica de 18.000 atenciones y controles oftalmológicos realizados, alcanzando además la entrega gratuita de más de 15.000 lentes.

Una correcta graduación visual influye directamente en la disminución del fracaso escolar durante la infancia y adolescencia, al mismo tiempo que devuelve autonomía en las actividades cotidianas a los adultos y personas con discapacidades motrices o cognitivas. Las autoridades estiman que, pese a los ajustes de cupos, el paso por Cinco Saltos culminará con una cifra superior a los 1.200 anteojos distribuidos de forma totalmente gratuita.