IPROSS incorpora tres modalidades de teleconsulta de alta complejidad para sus afiliados. 

El IPROSS puso en marcha su nuevo Plan Integral de Telemedicina, una iniciativa que amplía las alternativas de atención médica y permite acceder a especialistas de reconocidos centros sanitarios del país sin necesidad de trasladarse fuera de la provincia.

El Plan Integral de Telemedicina es una iniciativa que amplía las alternativas de atención médica y permite acceder a especialistas de reconocidos centros sanitarios del país si que sea necesario de trasladarse fuera de la provincia, buscando los extensos viajes, desarraigos y gastos de familias rionegrinas.

A través de acuerdos estratégicos con instituciones de vanguardia nacional como FLENI, el Hospital Austral, el Hospital Británico, el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio Güemes, la obra social estatal acerca la medicina de excelencia al lugar de residencia de cada paciente.

La Subsecretaria de Auditorías Médicas , Gabriela Martínez Castro, destacó que esta posibilidad de teleconsulta "viene articulada con todo el proyecto del IPROSS de accesibilidad, digitalización y cercanía con el afiliado, y por sobre todas las cosas, no tiene un costo adicional para los usuarios".

El programa estructura las prestaciones virtuales en tres ejes específicos de atención:

Primera consulta diagnóstica : diseñada para casos complejos en los que no se ha logrado arribar a un diagnóstico definitivo ni a una propuesta terapéutica en la localidad de origen del afiliado.

: diseñada para casos complejos en los que no se ha logrado arribar a un diagnóstico definitivo ni a una propuesta terapéutica en la localidad de origen del afiliado. Consultas de control y seguimiento : orientada a pacientes con tratamientos o derivaciones ya autorizadas por IPROSS, evitando traslados innecesarios y resguardando su comodidad.

: orientada a pacientes con tratamientos o derivaciones ya autorizadas por IPROSS, evitando traslados innecesarios y resguardando su comodidad. Segunda opinión médica: dirigida a quienes ya cuentan con un diagnóstico local pero buscan ratificar o ampliar la propuesta terapéutica ante decisiones médicas de alto impacto (como cirugías mayores o patologías oncológicas), enmarcado en la Ley Nacional 26.529 de Derechos del Paciente.

Qué se deben tener en cuenta

Los convenios cuentan con cupos limitados y es importante que todas las teleconsultas requieren autorización previa de Auditoría Médica para garantizar el uso racional de los recursos, por lo que no se reconocerán reintegros por turnos gestionados de manera particular.

Cómo se tramita

Para tramitarlo, el afiliado debe presentar una solicitud fundada con su historia clínica y estudios digitalizados. El plazo de evaluación es de hasta cinco días hábiles, reduciéndose a 48 horas en casos prioritarios.

Desde el IPROSS aclararon que la teleconsulta constituye un asesoramiento a distancia y no implica una derivación física automática. Si el especialista coincide con el diagnóstico y la práctica puede realizarse en Río Negro, el paciente continuará su atención en la provincia.

El Gobierno rionegrino envió a la Legislatura un proyecto de ley para habilitar la libre elección de obra social de los estatales rionegrinos.

Qué tratamientos odontológicos incorpora IPROSS para adultos

Entre las principales modificaciones aparece una actualización de los reintegros correspondientes a tratamientos odontológicos de alta complejidad. Dentro de este grupo se encuentran prestaciones como ortodoncias y coronas, que requieren procedimientos más prolongados y específicos.

Para los afiliados adultos también se incorporan consultas odontológicas generales y atención de urgencias, además de prácticas habituales como tratamientos de conducto, extracciones, obturaciones y diferentes procedimientos de operatoria dental destinados principalmente a tratar las caries.

La ampliación permitirá que los afiliados puedan resolver una mayor cantidad de necesidades vinculadas con su salud bucal dentro del sistema de cobertura provincial y, especialmente, en las propias localidades donde tienen fijada su residencia.

Esto apunta también a reducir la necesidad de viajar hacia otras ciudades para acceder a determinados profesionales o prestaciones, una situación que puede implicar mayores costos y dificultades para quienes residen lejos de los principales centros urbanos rionegrinos.

La UNRN brindará atención odontológica gratuita para embarazadas.

Cobertura integral para chicos de hasta 15 años

Uno de los puntos destacados del nuevo convenio está destinado a niñas, niños y adolescentes de hasta 15 años. Para este grupo etario, IPROSS estableció una cobertura odontológica integral que incluye diferentes prácticas preventivas y tratamientos.

La atención contempla el acompañamiento correspondiente al Plan Materno Infantil, además de consultas odontológicas de urgencia y diferentes procedimientos orientados a prevenir problemas bucales desde los primeros años y durante las distintas etapas del crecimiento.

Dentro de las prestaciones preventivas se encuentran los selladores de puntos y fisuras y las topicaciones con flúor. También quedan comprendidos los tratamientos de caries, la atención de piezas dentales primarias con formocresol y los estudios radiográficos correspondientes.

La incorporación de estas prácticas busca fortalecer la prevención y garantizar intervenciones tempranas frente a problemas odontológicos, especialmente durante una etapa en la que los controles periódicos resultan fundamentales para acompañar el desarrollo y la salud bucal.