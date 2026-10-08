Este viernes despedirán los restos de Kevin Hernández en Lamarque.

Tras la confirmación de los estudios de ADN que permitieron identificar los restos encontrados en septiembre, se informó que el velatorio del joven de 26 años se realizará este viernes 9 de octubre.

Luego de la confirmación de su identidad mediante estudios genéticos, los restos de Kevin Alan Hernández serán velados este viernes 9 de octubre en Lamarque , permitiendo que sus familiares, amigos y allegados puedan darle el último adiós.

De acuerdo con la información difundida por la empresa funeraria Valentini, el velatorio comenzará a las 8 horas en Independencia 450, mientras que la inhumación está prevista para las 12 horas en la necrópolis local.

Kevin tenía 26 años y su caso generó una profunda conmoción en la comunidad de Lamarque, especialmente a partir del hallazgo de restos humanos el pasado 10 de septiembre en inmediaciones del cementerio de la localidad.

El martes 6 de octubre, el Ministerio Público Fiscal confirmó que los análisis realizados por el Laboratorio Regional de Genética Forense determinaron que los restos correspondían a Kevin Hernández, con una compatibilidad genética del 99,9% respecto de las muestras aportadas por su madre.

La fiscal del caso, Analía Álvarez, fue la encargada de comunicar los resultados a la familia, mientras continuaban las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Kevin Hernández desapareció el 22 de febrero en Lamarque. Días atrás encontraron un cadáver cerca del cementerio local. Hoy confirmaron que se trata de él. Archivo

Por su parte, Luz Núñez, pareja de Kevin, expresó públicamente el dolor de la familia y reiteró el pedido de justicia para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

En declaraciones a Canal 10, explicó que el sepelio debió postergarse hasta el viernes debido a las intensas precipitaciones registradas en la región. También manifestó que la familia continuará acompañando las actuaciones judiciales para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

De esta manera, este viernes 9 de octubre familiares, amigos y vecinos de Lamarque podrán despedir a Kevin Hernández, mientras continúa la investigación para establecer qué ocurrió con el joven.

Qué trabajo queda pendiente

Continúan pendientes los resultados de la pericia histopatológica, a cargo de un laboratorio de la provincia de Chubut, y de la pericia entomológica, que se realizará en un laboratorio perteneciente a la Universidad Nacional de Río Negro. Esta semana también se efectuó una nueva pericia con luces forenses y se realizará un estudio de sedimentación, necesario a partir de los resultados obtenidos en el análisis efectuado sobre las prendas que tenía el cuerpo.

A partir del hallazgo del cuerpo, producido el 9 de septiembre las fiscalía trabajó coordinando las primeras medidas. Dispuso en ese sentido la intervención de la Unidad Operativa para la Investigación, el Gabinete de Criminalística, personal policial y la Unidad de Reconstrucción del Ministerio Público.

En aquel momento se efectuó un escaneo del sector y se mantuvo comunicación con el organismo de riego para detener el paso del agua. Los restos fueron trasladados a General Roca para su evaluación por parte del equipo forense, mientras se entrevistó a la persona que realizó el hallazgo.

El 23 de septiembre, en el Gabinete de Criminalística, se concretó el reconocimiento de prendas con participación de la familia. Además, profesionales del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial realizaron la autopsia e identificaron tatuajes en los brazos. Debido al estado de descomposición, no fue posible obtener huellas dactilares, por lo que la certeza científica de la identidad quedó supeditada al estudio de ADN, cuyo resultado positivo se conoció este 6 de octubre.