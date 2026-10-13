Suspenden el Tren Patagónico por un descarrilamiento: ¿Cuándo se reanuda el servicio?

Tras descarrilar su locomotora principal, el Tren Patagónico suspendió el servicio previsto para el viernes 16 y el domingo 18 de octubre. Cómo reprogramar o pedir la devolución de los tickets.

Tras el incidente ocurrido por las condiciones meteorológicas extremas que afectaron a la región, que provocaron el descarrilamiento de su locomotora principal, el Tren Patagónico suspendió el servicio Viedma – Bariloche previsto para el viernes 16 y el domingo 18 de octubre . Personal continúa con las tareas de reparación y acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria para restablecer las condiciones necesarias para la circulación.

Las intensas lluvias, la sudestada y el desborde de cursos de agua registrados en la región provocaron daños en la infraestructura ferroviaria, incluido el levantamiento de un tramo de vía , lo que ocasionó el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada , en el tramo ferroviario comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos , cuando la formación realizaba el servicio Viedma–Bariloche. Afortunadamente, no se registraron personas heridas . Actualmente, el personal de la empresa se encuentra trabajando en el lugar para avanzar en la recomposición de la infraestructura afectada.

Si bien se atendió la situación que originó el incidente, es necesario completar los trabajos sobre las vías antes de retomar la circulación, a fin de garantizar las condiciones de seguridad requeridas para la prestación del servicio. Por este motivo, se resolvió suspender los viajes previstos para este fin de semana.

Sobre reprogramaciones o devoluciones

En relación con las devoluciones o reprogramaciones de pasajes, los pasajeros deberán comunicarse con el área o canal de venta donde realizaron la compra. Desde el Tren Patagónico se agradeció la comprensión de sus pasajeros y continuará informando sobre los avances de los trabajos y las novedades relacionadas con la reanudación del servicio.

Amplio operativo para trasladar a 130 pasajeros varados tras el descarrilamiento del Tren Patagónico

Un amplio operativo de asistencia y traslado se desplegó este martes en Los Menucos, donde 130 pasajeros del Tren Patagónico permanecieron varados luego del descarrilamiento de una locomotora durante la madrugada.

La emergencia ferroviaria obligó a coordinar un importante dispositivo logístico entre Tren Patagónico, la Municipalidad de Los Menucos y otras localidades de la Región Sur, con el objetivo de garantizar el traslado de los pasajeros hacia sus destinos.

Los 130 pasajeros debieron aguardar durante varias horas la llegada de los transportes terrestres, que fueron organizados para continuar los viajes hacia Viedma y San Antonio, ante la imposibilidad de utilizar nuevamente el servicio ferroviario.

Cómo fue el descarrilamiento del Tren Patagónico

El presidente de Tren Patagónico, Roberto López, brindó detalles del incidente durante una entrevista con LU19 y confirmó que la primera locomotora fue la que sufrió el descarrilamiento durante el recorrido ferroviario.

Según explicó, el incidente también involucró a tres vagones de transporte. Sin embargo, el resto de la formación pudo regresar sin inconvenientes hasta Los Menucos, donde posteriormente se organizó la asistencia a los pasajeros.

El descarrilamiento ocurrió cuando las precipitaciones provocaron un socavón en el terraplén ferroviario, que dejó parte de las vías sin el apoyo necesario y generó una situación de riesgo para la circulación del tren.

Ante la imposibilidad de continuar el recorrido, los operarios ferroviarios realizaron maniobras para retirar los sectores de la formación que podían movilizarse y regresar hasta Los Menucos, donde se concentró el operativo posterior.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del incidente. En el lugar también trabajaron Bomberos de Sierra Colorada, efectivos policiales y personal de salud, que colaboraron con las tareas de emergencia.