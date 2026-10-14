¿Vale todo para evitar las filas? La maniobra que preocupa a la Policía en la Ruta 22

Los automovilistas buscan alternativas para esquivar las largas filas hacia Neuquén. Seguridad Vial confirmó sanciones y advirtió sobre los riesgos.

El tránsito entre Cipolletti y Neuquén vuelve a convertirse cada mañana en una verdadera odisea para cientos de automovilistas que necesitan cruzar los puentes carreteros para llegar a sus trabajos, realizar trámites o cumplir con sus actividades cotidianas.

Durante las horas pico , las extensas filas sobre la Ruta Nacional 22 ponen a prueba la paciencia de los conductores. Algunos buscan caminos alternativos para ahorrar tiempo, mientras otros protagonizan maniobras peligrosas que pueden terminar en multas o accidentes.

La situación se repite diariamente en uno de los principales accesos entre ambas provincias. Sin embargo, no todas las alternativas utilizadas por los automovilistas representan una infracción, según aclararon desde el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti .

El jefe de esa dependencia, Frank Rivas, confirmó a LM Cipolletti que los efectivos realizan controles y labran multas contra aquellos conductores que intentan evitar la congestión mediante maniobras indebidas que ponen en riesgo la seguridad vial.

El Cuerpo de Seguridad Vial se encuentra infraccionando a los automovilistas que realizan estas maniobras prohibidas. Estefania Petrella

Las maniobras que están permitidas y cuáles terminan en multas

Una de las alternativas más utilizadas por los automovilistas consiste en circular por la colectora de la Ruta 22, hasta llegar al ingreso ubicado frente al destacamento de la Policía Caminera de Cipolletti.

Desde ese sector, algunos conductores se incorporan nuevamente a la ruta en dirección a Cipolletti, utilizan la rotonda y luego retoman el recorrido hacia Neuquén. Aunque genera controversias entre quienes esperan en las filas, esta maniobra no está prohibida.

Rivas explicó que los accesos habilitados permiten conectar la colectora con la ruta nacional. Por lo tanto, utilizar esos ingresos y continuar la circulación respetando el sentido correspondiente no constituye, por sí mismo, una infracción de tránsito.

"Después si venís por colectora y subís a la ruta, no es infracción, porque son ingresos a la ruta, se conecta la colectora con la ruta", explicó el responsable del Cuerpo de Seguridad Vial.

El efectivo precisó que existen conexiones habilitadas frente a la Caminera y también en las inmediaciones del predio donde anteriormente funcionaba la cancha de Ruca Pali, utilizadas habitualmente por los automovilistas que circulan por ese sector.

Automovilistas buscan espacios reducidos para cruzar de carril.

Circular en contramano para evitar las filas sí está prohibido

La situación cambia cuando los conductores intentan cruzar de carril o circular en contramano frente al destacamento policial para alcanzar directamente el sector del antiguo peaje y continuar su recorrido hacia la capital neuquina.

Estas maniobras constituyen infracciones y son detectadas por los efectivos que cumplen funciones en el acceso. Según confirmó Rivas, los controles permitieron identificar y sancionar a numerosos automovilistas que intentaron utilizar estos recorridos indebidos.

"Hemos realizado varias multas por esa razón, por realizar maniobras indebidas. Estas maniobras se ven más que nada durante el horario pico, ya que buscan la manera de evitar el tráfico de la ruta", indicó.

El jefe policial explicó que uno de los comportamientos más peligrosos consiste en salir desde la colectora y avanzar en sentido contrario al tránsito, buscando incorporarse directamente al carril que conduce hacia los puentes interprovinciales.

"Las infracciones que hemos hecho es por salir en contramano", señaló Rivas, quien advirtió que estas conductas generan situaciones de riesgo para quienes circulan correctamente y pueden desencadenar siniestros viales.

"A todos esos les hemos multado por maniobra peligrosa y poner en riesgo la integridad del resto de los conductores", confirmó el funcionario policial al referirse a las intervenciones realizadas durante los controles.

Muchos aprovechas las deformaciones de los derivadores que generan un espacio, allí se meten los vehículos.

Un choque entre vehículos durante la hora pico

Otra de las situaciones habituales se registra en los espacios reducidos del bulevar que divide ambos sentidos de circulación. Allí, algunos conductores intentan realizar cruces indebidos para evitar las extensas filas de vehículos.

Estas maniobras no solamente representan una infracción, sino que también incrementan las posibilidades de provocar accidentes debido al reducido espacio disponible y a la importante cantidad de automóviles que circulan durante las primeras horas.

Precisamente, este martes se registró un choque por alcance entre vehículos que intentaban realizar una de estas maniobras ilegales. El incidente ocurrió alrededor de las 7, cuando la circulación hacia Neuquén presentaba una importante congestión.

El episodio volvió a poner en evidencia los riesgos asociados con las decisiones que toman algunos automovilistas para reducir los tiempos de espera. La combinación de tránsito intenso, maniobras indebidas y espacios reducidos genera situaciones peligrosas.

Cada mañana, cientos de vehículos colapsan el cruce los puentes carretero entre Cipolletti y Neuquén. Estefania Petrella

Una problemática que se repite en los puentes carreteros

La controversia por los conductores que buscan adelantarse a las filas no es nueva. El comportamiento de los denominados "colados" de la Ruta 22 ya había generado fuertes discusiones entre automovilistas que utilizan diariamente el corredor interprovincial.

Mientras algunos consideran que utilizar la colectora y los ingresos habilitados representa una alternativa válida para agilizar el recorrido, otros cuestionan que estas maniobras permitan evitar parte de la congestión que soportan quienes permanecen en la fila.

Sin embargo, desde Seguridad Vial de Cipolletti remarcaron una diferencia fundamental: utilizar un acceso habilitado y respetar el sentido de circulación no constituye una infracción, mientras que circular en contramano o realizar cruces peligrosos sí puede derivar en sanciones.