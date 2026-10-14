Alerta máxima por la crecida del río Colorado: Se reúne el Comité de Emergencias

Este miércoles, el encuentro clave para evaluar la situación. Las tareas que ya se pusieron en marcha como parte del plan de contingencia en la ciudad rionegrina.

Por la crecida del río Colorado, Catriel reúne a su comité de emergencias.

Ante el incremento paulatino del caudal del río Colorado impulsado por las lluvias y el inicio del periodo de deshielo cordillerano, el Municipio de Catriel puso en marcha un plan de contingencia y trabajos de contención en las zonas más vulnerables .

La intendenta Daniela Salzotto confirmó el inicio de tareas preventivas en sectores críticos como Lote 14 y Lote 15 , donde existen antecedentes de filtraciones e inundaciones en períodos de caudales elevados.

El personal municipal, utilizando maquinaria pesada, comenzó con las tareas de reforzamiento de terraplenes, limpieza de microbasurales y acondicionamiento del terreno . El objetivo prioritario es blindar los puntos costeros donde la corriente impacta con mayor fuerza.

Según detalló la jefa comunal en diálogo con FM Alas, aunque los valores actuales ronda los 150 metros cúbicos por segundo, la previsión meteorológica e hidrológica anticipa un aumento significativo entre los meses de noviembre y diciembre.

Preocupan las crecidas del río Colorado.

"Tenemos casi 30 días para reforzar el terraplén, que es lo que ya empezamos a hacer, sobre todo donde impacta con mayor potencia el río Colorado", destacó Salzotto.

Convocatoria al Comité de Emergencias

Para coordinar las acciones de respuesta y articular con instituciones locales y provinciales, el Ejecutivo municipal convocó a una reunión del Comité de Emergencias que se realizará este miércoles.

El encuentro contará con la participación de:

Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) .

El sector privado y la CACEPE .

Representantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

El objetivo central es pulir los protocolos de actuación unificados y disponer de la logística adecuada ante cualquier eventualidad.

Intervenciones urbanas y revisión de obras

En paralelo a las tareas a la vera del río, las autoridades analizan el estado de los drenajes urbanos. Sectores como Lote 6 y Cuatro Esquinas permanecen en observación constante por anegamientos provocados por lluvias, mientras que otros puntos, como el barrio Marini, mostraron una buena respuesta del sistema de evacuación de agua en los últimos temporales.

Para informar y llevar tranquilidad a las familias radicadas a orillas del río, la intendenta confirmó que mantendrá recorridas presenciales en Lote 14 y Lote 15, comunicando el progreso de las obras de mitigación y las medidas preventivas dispuestas.