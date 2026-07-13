Escándalo en la Doble Apolo: qué dijeron los jinetes tras el ataque a los corredores

Desde la secretaria de Producción de Roca aseguran que el sector donde fueron agredidos los corredores es de dominio estatal.

Desde la Secretaría de Producción de Roca aseguran que el sector donde fueron agredidos los corredores es de dominio estatal. Gentileza: @mathi_williams

Luego de los incidentes ocurridos el domingo durante la 18ª edición de la Doble Apolo , el Municipio de Roca aseguró que el evento deportivo contaba con las autorizaciones y habilitaciones correspondientes y sostuvo que el lugar donde se produjeron las agresiones contra los atletas pertenece al Área Protegida Paso Córdoba , situado sobre tierras municipales.

En declaraciones a Literal Radio, la secretaria de Producción, Florencia Ghirardelli , explicó que el recorrido se evaluó y autorizó previamente por las áreas técnicas del municipio.

Según precisó, el episodio ocurrió en el primer cañadón del Lote 10 , un sector que corresponde a tierras municipales y recalcó que ''nadie puede obrar así con personas y más que están en un área de uso recreativo, uso público''.

Tierra municipal y de uso público

Uno de los aspectos que generó mayor debate tras el ataque fue el planteo realizado por quienes impidieron el paso de los corredores, quienes sostienen que las tierras les pertenecen. Al respecto, la funcionaria diferenció la condición de la comunidad asentada en el sector de la titularidad de las tierras.

En este sentido, Ghirardelli habló sobre la existencia del reconocimiento de permanencia como pueblo originario y que no han recibido reclamos formales por parte de esa comunidad vinculados con la competencia. Por último, reafirmó que el Área Protegida Paso Córdoba es un espacio de uso recreativo para toda la comunidad.

"18 años de atropellos", según la comunidad

Según el texto difundido por el Lof Leufuche, la prueba deportiva se desarrolla íntegramente dentro de un territorio comunitario, algo que —afirman— los organizadores conocen y desestiman. La comunidad, integrada por siete familias, sostuvo que en los últimos 18 años se vio "avasallada, perjudicada e ignorada" cada vez que la competencia ingresa a sus tierras.

Entre los reclamos, mencionaron el cierre del acceso a sus puestos, el paso de corredores frente a sus viviendas (rucas), atropellos de animales y el uso de las bajadas que el ganado utiliza para llegar al río. También denunciaron pérdidas de animales que, según relataron, se espantan durante la carrera y caen por las bardas.

Dentro del comunicado que realizaron, mencionaron que el sábado previo a la competencia, la Werken de la comunidad se acercó a la oficina de Turismo y Deportes de Paso Córdoba para solicitar una reunión con los organizadores y manifestar su disconformidad con el recorrido. Esa propuesta, indicaron, fue rechazada de plano por la organización, que respondió amparándose en las autorizaciones otorgadas por la Provincia de Río Negro y el Municipio de General Roca.

Videos y fuerte indignación

El episodio generó una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su repudio por la agresión sufrida por los participantes.

"¿Qué nos pasa como sociedad? Hay que estar bastante mal de la cabeza para reaccionar así", escribió una persona.

Otro usuario cuestionó tanto el ataque como la organización del evento: "Primero los permisos y luego disfrutar del deporte. La reacción de los de a caballo es injustificada y de bárbaros".

También hubo quienes se preguntaron cuál fue el motivo del conflicto: "¿Por qué esa violencia? Solo corren, no dañan nada".

La situación ocurrió en el inicio del recorrido de la Doble Apolo, una de las competencias de trail más conocidas de la región, y el hecho generó sorpresa entre corredores y espectadores.

Gentileza: @mathi_williams

El impacto en los corredores

Los principales afectados por el incidente fueron los atletas que lideraban la competencia. "Los corredores están bien. Los primeros 30 o 40 corredores son los que pasaron mal momento, porque los tomaron por sorpresa", aclaró el organizador.

La situación en el sendero no pasó a mayores gracias a la intervención de los propios deportistas: "Gracias a un par de ellos que son de acá y que entrenan ahí, pudieron pasar. Los corredores encararon (a los agresores), es ahí que se ve en un video que le pegan. Les pegaron con el rebenque, a uno de ellos en la panza". Quienes venían más rezagados no percibieron el incidente en el momento y se enteraron posteriormente a través de las filmaciones.

Por otra parte, se reportó que entre 20 y 30 participantes resultaron perjudicados en su desempeño y se perdieron debido a que personas retiraron cintas de marcación en otro sector del trazado.