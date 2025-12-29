Cipolletti LMCipolletti Edersa El 10 de Enero, otro asentamiento con conexión legal a la electricidad

El Municipio, Provincia y Edersa completaron la obra. El próximos mes, el proyecto se extenderá a Nuevo Ferri y 2 de Agosto.







El gobierno de Río Negro, Edersa y el Municipio de Cipolletti continúan llevando a cabo obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos. El fin de semana quedó inaugurada la regularización eléctrica del barrio 10 de Enero. La obra consistió en la colocación de 60 columnas de hormigón, 50 nuevos postes, 2000 metros de cable de media y baja tensión y la ejecución del alumbrado público con 42 luminarias led.

El proyecto de normalización se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, junto a la distribuidora eléctrica Edersa, y bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.

El intendente Rodrigo Buteler, resaltó al respecto: “Tienen todos su medidor, su pilar, van a pagar su boleta, y están dentro del sistema. Y tienen alumbrado público para hacer un barrio seguro, esto es un Programa que tenemos con el Gobernador dónde vamos avanzando barrio por barrio, ordenando los servicios de todos los barrios”

La agenda de regularización eléctrica continuará a fines del mes de febrero, en los barrios Nuevo Ferri y 2 de Agosto. Desde la irrupción del PASE, Edersa y los gobiernos provincial y municipal concretaron la regularización definitiva de los barrios cipoleños Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B; Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas y 10 de Enero.