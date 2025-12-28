Tras el viento intenso, cómo estará el pronóstico este domingo en el Alto Valle

Tras las ráfagas de hasta 80 km/h del sábado, este domingo llega con calor extremo, cielo despejado y una noticia que no es alentadora.

El Alto Valle y los alrededores vivirá este domingo una jornada de calor intenso, aunque con una noticia fundamental para los vecinos. Todos quieren saber si se repetirán las ráfagas violentas de viento que el sábado alcanzaron los 80 km/h y pusieron a todos “con los pelos de punta”.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdicconal de Cuencas (AIC) , el día arranca con cielo despejado y se mantendrá así durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima que trepará hasta los 33/34 grados, mientras que la mínima rondó los 16°C.

El calor se hará sentir con fuerza desde el mediodía y se extenderá hasta entrada la noche, cuando el cielo pasará a estar parcialmente nublado. La máxima temperatura que se registrará será alrededor de las 17.30, donde el termómetro podría llegar a los 34°C.

El viento será protagonista de la jornada, pero sin extremos de estos días con las alertas. soplará del sudoeste durante gran parte del día, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, lejos de los valores registrados el sábado. Por la noche rotará al sur, manteniéndose moderado. No se esperan ráfagas significativas ni alertas por viento. No obstante, de acuerdo a la AIC, las ráfagas en algunos casos podrían alcanzar los 46 lm/h.

Calor y algo de viento

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico no deja lugar a dudas. No hay probabilidad de lluvias durante toda la jornada, por lo que el día invita a vivirlo al aire libre en los balnearios de la localidad.

En los alrededores de la capital neuquina, el escenario será similar: mucho sol, calor intenso y viento bastante controlado, con máximas que también podrían ubicarse cerca de los 35°C en algunas localidades del Alto Valle. También la sensación térmica se hará sentir, ya que en la localidad está previsto que sea de al menos 36C°.

En síntesis, la región del Comahue tendrá un domingo típico de verano patagónico con sol sofocante, ideal para buscar sombra y agua fresca, pero con la tranquilidad de que el viento no volverá a desatar el caos de la jornada anterior. Si bien el clima no estará como en estos dos últimos días (con vientos insoportables que corrieron a casi 80 km/h), las ráfagas no se irán del todo en la jornada, que invita a vivirla como el comienzo de un verano caluroso.

El inicio de la semana

El lunes será un día de sol radiante, despejándose por la noche. La temperatura continuará su ascenso, llegando a una máxima de 36° y una mínima de 14°. Los vientos serán del Suroeste (SO), a 30 km/h. de día con ráfagas de 35 km/h., y soplarán a 34 km/h. de noche con ráfagas de 54 km/h.

Finalmente, el martes se mantendrá el tiempo caluroso con sol radiante durante el día y despejado por la noche. Las temperaturas máximas serán de 35° y las mínimas de 15°. El viento soplará desde el Suroeste (SO) a 32 km/h. (con ráfagas de 35 km/h) de día, y a 30 km/h. con ráfagas de 48 km/h de noche.