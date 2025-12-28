Se hizo la luz: inauguraron la iluminación led en otro barrio cipoleño

Fue en el 10 de Enero y beneficiará a más de 80 familias. Incluye la instalación de columnas, postes, cableado y 42 luminarias. "Un antes y un después", destacó el intendente Rodrigo Buteler.

El intendente Rodrigo Buteler junto a una gran cantidad de vecinos inauguró el nuevo alumbrado del barrio cipoleño.

El barrio 10 de Enero de Cipolletti, ubicado en la zona de Costa Sur , cuenta desde este sábado con una moderna iluminación led que beneficiará a más de 80 familias. El nuevo sistema fue inaugurado en un acto realizado con la presencia del intendente Rodrigo Buteler autoridades provinciales y de Edersa, la empresa que presta el servicio de electricidad, junto a una notable cantidad de vecinos.

“Un paso muy esperado que llega después de un trabajo serio de regularización eléctrica”, destacó el jefe comunal, momentos antes de que se encendieran los artefactos que le dio claridad a la noche que ya se había hecho profunda.

Buteler resaltó que un nuevo logro alcanzado, dado que se cumple con la tarea de avanzar “barrio por barrio” en el ordenamiento energético. Ponderó en este sentido, la decisión política del gobernador Alberto Wetetilneck para que “cada familia tenga los mismos derechos, viva donde viva”.

“Más luz es más seguridad, más tranquilidad y más igualdad para los vecinos y vecinas de Cipolletti”, enfatizó el jefe del Ejecutivo comunal, quien agregó que los residentes cuentan con el pilar y el medidor de consumo, por lo que a partir de ahora pagarán la respectiva factura.

“Un antes y un después”

Tras el encendido de la nueva iluminación Buteler sostuvo que “hay un cambio de un antes a un después”, al destacar el alcance que tiene la moderna teconología.

La obra consistió en la colocación de 60 columnas de hormigón, 50 nuevos postes, 2000 metros de cable de media y baja tensión y la ejecución del alumbrado público con 42 luminarias led, precisaron fuentes municipales.

Obra alumbrado led 10 Enero

El proyecto de normalización se enmarca en el Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, junto a EdERSA, y bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en articulación con la Municipalidad de Cipolletti.

Buteler anticipó que gracias a la inversión y mano de obra del gobierno provincial para fines de febrero se realizará la obra de regularización del barrio Nuevo Ferri y 2 de Agosto.

Desde la irrupción del PASE, EdERSA y los gobiernos provincial y municipal concretaron la regularización definitiva de los barrios cipoleños Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo y Obrero A y B; Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas y 10 de Enero.