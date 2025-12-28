Alas del Alma recibe otro aporte para la reconstrucción de su sede, destruía por un incendio

El fuego destruyó gran parte del edificio al que asiste a personas con discapacidad. El gobierno provincial salió en su ayuda con dos aportes millonarios.

El gobierno rionegrino otorgó un nuevo aporte para la reconstrucción de la sede de la fundación Alas del Alma, que asiste a personas con discapacidad , la que fue arrasada por un incendio ocurrido meses atrás. Es el segundo desembolso oficial recibido por la institución que funciona en la esquina de la calles Bolivia y circunvalación Juan Domingo Perón de Cipolletti. En esta oportunidad alcanza $85.199.853,60 , precisa el Decreto 1098 publicado en el último Boletín Oficial provincial. El primero , oficializado en junio último, fue por 100 millones de pesos.

El siniestro se produjo la madrugada del 13 de abril por un desperfecto de un horno eléctrico ubicado en el aula donde se dictaba el taller de vitrofusión. Las llamas se propagaron al resto del edificio y afectó la sala donde estaba el aparato, el salón de usos múltiples y otras áreas de la estructura, como una escalera que conducía al primer piso y que tuvieron que hacerla de nuevo, al igual que las instalaciones de gas y electricidad.

Además resultó destruido el mobiliario y resto del equipamiento , mientras que el humo tiñó las paredes del resto de las dependencias, por lo que requirieron una reparación total y profunda.

El hecho provocó una enorme conmoción en la comunidad por los severos daños registrados en una entidad que brinda contención educativa y terapéutica a personas con discapacidad y que al momento de los sucesos recibían atención 76 alumnos provenientes de distintos puntos de la región.

Manos a la obra

Pero la comunidad educativa no quedó de brazos cruzados, porque inmediatamente tras el sofocón profesores y colaboradores comenzaron limpiar los restos chamuscados y después pintaron los sectores donde no llegó el fuego, pero que el humo tiznó paredes y techos. Contaron con el acompañamiento de papás y otros vecinos que donaron pintura y distintos elementos para emprender la tarea, mientras que el municipio acercó elementos de limpieza.

De ese modo pudieron volver a funcionar en tres aulas, mientras que en la parte administrativa y los consultorios el imprevisto hizo que se acomodaran como podían. El resto de las actividades las cumplieron en la chacra donde realizan equinoterapia. Allí el gobierno había instalado dos aulas móviles alquiladas, que se sumó al espacio propio.

Ayuda estatal

Junto con el anuncio del primer desembolso para reconstruir y ampliar las instalaciones el gobierno comunicó que la empresa local Quatro había sido designada para realizar los trabajos.

El proyecto se dividió en dos etapas. Con el primer aporte reconstruyeron el salón de usos múltiples y el aula, los principales espacios arrasados por el fuego. Pero además en ese sector que había quedado en ruinas habían previsto la estructura para instalar un ascensor, un medio clave que permitiría llegar hasta la planta alta a los alumnos con problemas de movilidad. Esa fue la gran noticia que recibieron después de la desazón provocada por el fuego.

Incendio Alas del Alma 2 - EP.JPG La Fundación Alas del Alma recibe a diario 76 personas en su sede. Estefanía Petrella

Para la segunda parte del plan preveían la demolición de una escalera que conducía al primer piso y quedó inutilizada, la reconstrucción de un pasillo, la instalación de la red de gas en el área hecha nueva y la colocación de calefactores, aires acondicionados y otros artefactos, a lo que se suma el mobiliario completo. El control de la obra y sus avances iba a ser controlado por las autoridades de la misma institución.

En junio, cuando se conoció el acompañamiento gubernamental para la reconstrucción los trabajos avanzaban a buen ritmo, por lo que no se descartaban que estuvieran finalizados antes de fin de año.