La historia detrás de las vacaciones de Lionel Messi en Bariloche: increíble desplante en un boliche

El astro de la Selección Argentina viajó a la Patagonia en 2006, cuando aún no se había consagrado como el mejor futbolista del mundo.

Hoy parece imposible imaginar a Lionel Messi caminando por una ciudad turística sin custodia, mezclado entre la gente y sin que se arme un revuelo alrededor. Pero antes de convertirse en el futbolista más famoso del planeta, su vida todavía tenía grietas de normalidad. En ese marco se entiende una anécdota que, vista con los ojos de ahora, suena inverosímil: el día que fue a Bariloche y lo dejaron afuera de un boliche .

La historia, relatada por el portal "El cordillerano", ocurrió en 2006, un año bisagra para Messi. Venía de jugar el Mundial de Alemania con la Selección argentina , con pocos minutos en cancha y una imagen que quedó marcada: sentado en el banco durante la eliminación ante el local. Aun así, ya era una promesa firme del Barcelona y empezaba a instalarse fuerte a nivel internacional. Después de ese golpe, volvió a Rosario y decidió tomarse unos días de descanso en la Patagonia .

Viajó a San Carlos de Bariloche junto a su hermano Matías y su primo Emanuel Biancucchi . Durante esos días recorrió el Cerro Catedral , disfrutó del paisaje invernal y se sumó al clima turístico típico de la ciudad. Por una cláusula contractual con el Barcelona, no podía hacer deportes de riesgo como esquiar, pero eso no le impidió vivir la nieve, pasear y moverse con libertad.

La secuencia más increíble llegó una noche, casi de casualidad. Frente al hotel donde se hospedaban había un boliche con un show de Emmanuel Horvilleur, y el grupo intentó entrar sin imaginar que habría problema. Pero en la puerta les dijeron que no: Messi quedó “rebotado” como cualquier otro turista, en una escena que hoy parece de ficción.

Finalmente, la situación se destrabó por la intervención de músicos conocidos que estaban en el lugar, como Carca y Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos. Recién entonces pudieron ingresar, compartir un rato en el VIP, charlar y sacarse fotos, convirtiendo el episodio en una noche tan absurda como memorable.

messi-en-bariloche-con-su-hermano-su-primo-y-unos-amigos-foto-redes-LCPWE57V6RDV3PYSNDAEKQM6VI

El viaje había sido organizado por una agencia rosarina y estaba rodeado de gente cercana que, sin proponérselo, oficiaba de custodia improvisada cuando alguien lo reconocía. Entre ellos estaba Estanislao Fuster, quien años después contó una escena mínima pero reveladora: en medio de una guerra de nieve le gritó en broma a un amigo y Messi pensó que era para él; se acercó y le dijo en voz baja que nunca había tenido viaje de egresados. Con el tiempo, aquel Bariloche quedó como una postal de otro Messi: joven, accesible y viviendo situaciones comunes que la fama global pronto le quitaría.

El equipo de Lionel Messi debuta en Primera C

Se definió el fixture de la Primera C y quedó confirmado que Leones FC, el club impulsado por la familia Messi, hará su debut oficial en la categoría frente a El Porvenir, en lo que será un estreno histórico para la institución rosarina.

El certamen contará con tres nuevos equipos, entre ellos Leones, que fue afiliado directamente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de Fénix y Sacachispas, que llegan tras descender de la Primera B Metropolitana.

El conjunto presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, integrará la Zona B y disputará su primer partido como local en el estadio de San Nicolás, escenario elegido para esta nueva etapa.

Leones de Rosario Fútbol Club representa una nueva apuesta deportiva de la familia del campeón del mundo. Si bien se trata de una institución joven, su desarrollo en infraestructura y organización fue clave para que la AFA le otorgara el permiso de competir directamente en la Primera C, sin atravesar las ligas regionales ni el Torneo Promocional Amateur.