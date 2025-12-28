Rompían vidrios de vehículos en un barrio cipoleño y los atrapó la policía

Era un grupo compuesto por varios jóvenes. Tres fueron demorados y el resto escapó. Vecinos aportaron imágenes de cámaras de vigilancia.

Un grupo compuesto por una decena de jóvenes cruzó caminando el barrio 432 Viviendas de Cipolletti y destruyó a piedrazos vidrios de al menos dos vehículos . Policías de la Subcomisaría 79 , ubicada en las 1200, fueron hasta el lugar alertados por vecinos, quienes aportaron datos con la descripción física de los autores y la ropa que vestían . Los uniformados iniciaron una recorrida por el sector y lograron identificar a tres sospechosos que reunían las características brindadas por los testigos.

Los tres fueron demorado s “para su correcta identificación y trasladados a la unidad policial, cumpliendo con los protocolos de seguridad y prevención vigentes”, informaron fuentes de la fuerza provincial. En las fotos enviadas junto al comunicado de prensa se pueden observar que entre los afectados hubo un Chevrolet Corsa Classic y un Renault Clio , ambos con la luneta destruida . Además también se muestra a los tres demorados, que no deben superar los 20 años de edad. Uno viste un buzo de una institución deportiva local.

Los hechos se registraron el sábado alrededor de las 3:20. La información difundida en las redes sociales provocaron una fuerte reprobación de la comunidad y el reclamo para que los padres de los agresores se hicieran cargo de los gastos, además de la sanción judicial que les correspondería por los daños.

En las páginas de compra-venta el precio el recambio no se consigue a menos de 200 mil pesos, a lo que se debe sumar el envío y la colocación.

Registrados por cámaras

Entre los comentarios se destacó que cámaras de seguridad privadas registraron uno de los ataques (del Clio) y otros dispositivos los toman cuando van caminando por el interior del plan habitacional. Una mujer indicó que se dirigían rumbo a la calle Arenales.

Esas filmaciones fueron entradas a las autoridades policiales, según afirmaron, por lo que pueden ser de utilidad para atrapar al resto de los vándalos.