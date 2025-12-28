Rompían vidrios de vehículos en un barrio cipoleño y los atrapó la policía
Era un grupo compuesto por varios jóvenes. Tres fueron demorados y el resto escapó. Vecinos aportaron imágenes de cámaras de vigilancia.
Un grupo compuesto por una decena de jóvenes cruzó caminando el barrio 432 Viviendas de Cipolletti y destruyó a piedrazos vidrios de al menos dos vehículos. Policías de la Subcomisaría 79, ubicada en las 1200, fueron hasta el lugar alertados por vecinos, quienes aportaron datos con la descripción física de los autores y la ropa que vestían. Los uniformados iniciaron una recorrida por el sector y lograron identificar a tres sospechosos que reunían las características brindadas por los testigos.
Los tres fueron demorados “para su correcta identificación y trasladados a la unidad policial, cumpliendo con los protocolos de seguridad y prevención vigentes”, informaron fuentes de la fuerza provincial. En las fotos enviadas junto al comunicado de prensa se pueden observar que entre los afectados hubo un Chevrolet Corsa Classic y un Renault Clio, ambos con la luneta destruida. Además también se muestra a los tres demorados, que no deben superar los 20 años de edad. Uno viste un buzo de una institución deportiva local.
Los hechos se registraron el sábado alrededor de las 3:20. La información difundida en las redes sociales provocaron una fuerte reprobación de la comunidad y el reclamo para que los padres de los agresores se hicieran cargo de los gastos, además de la sanción judicial que les correspondería por los daños.
En las páginas de compra-venta el precio el recambio no se consigue a menos de 200 mil pesos, a lo que se debe sumar el envío y la colocación.
Registrados por cámaras
Entre los comentarios se destacó que cámaras de seguridad privadas registraron uno de los ataques (del Clio) y otros dispositivos los toman cuando van caminando por el interior del plan habitacional. Una mujer indicó que se dirigían rumbo a la calle Arenales.
Esas filmaciones fueron entradas a las autoridades policiales, según afirmaron, por lo que pueden ser de utilidad para atrapar al resto de los vándalos.
