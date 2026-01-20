Calor extremo en Cipolletti: los consejos para cuidar la electricidad y el bolsillo

En el Alto Valle se esperan temperaturas que llegarán a los 40°C. Desde Edersa lanzaron una serie de recomendaciones para cuidar el servicio.

Desde Edersa dieron algunos tips para hacer un uso eficiente de la electricidad.

En los próximos días, el Alto Valle atravesará jornadas en las que las temperaturas rozarán los 40 grados . En este contexto, el sistema eléctrico de la región se pondrá a prueba y aseguraron desde Edersa que " las acciones de cada uno de los vecinos serán fundamentales , para el abastecimiento eléctrico y también para cuidar el bolsillo".

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, se esperan días con temperaturas en ascenso. En Catriel, el termómetro llegará mañana a los 39°, mientras que en Cipolletti hoy llegará a 38° y mañana rozaría los 40° , luego disminuiría el viernes, pero el fin de semana se espera que oscile entre 37° y 38°C.

En este contexto, el sistema eléctrico podría experimentar tensiones en la capacidad de abastecimiento debido al aumento en los consumos , principalmente porque se trata de una época de funcionamiento intensivo de los equipos de refrigeración.

Según informaron desde Edersa, "no hay problemas en cuanto a la capacidad de abastecimiento eléctrico en cada una de las regiones, porque se han realizado diversas obras en media y baja tensión, varias veces millonarias”, aseguraron.

Consejos para cuidar la electricidad ante la ola de calor

Desde la distribuidora del servicio eléctrico remarcaron como “fundamental trabajar en el uso eficiente de la electricidad porque, aunque la capacidad de abastecimiento esté sobrada, el incremento del consumo y el uso simultáneo de artefactos de consumo intensivo puede generar interferencias o contingencias en el normal suministro del servicio”.

En ese sentido, recordaron algunos tips para hacer un uso eficiente de la electricidad y, a la vez, disminuir el importe de las próximas facturas:

• Usá el aire acondicionado en 25°/26°. Cada grado que se baja es un 10% más de consumo de ese artefacto. También recordá que, para la salud, siempre hay que tener el equipo en no menos de 10° debajo de la temperatura exterior.

• Usá, para complementar, ventiladores, que son electros de muy bajo consumo.

• Tratá de no usar los artefactos de alto consumo (lavarropas, pavas eléctricas, planchas de pelo o ropa, secadores de pelos) entre las 12:00 y las 17:00, horario que en verano es de pico de consumo.

• Trata de no usar en simultáneo artefactos de alto consumo en tiempos de ola de calor.