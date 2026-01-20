El tiempo en Cipolletti: calor extremo y alerta amarilla

El pronóstico del tiempo anticipa un martes caluroso con máximas que llegarán a los 40°. Durante la noche, la presencia de nubes e inestabilidad, podrá derivar en lluvia.

Este martes será un día caluroso para Cipolletti y zonas aledañas. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó temperaturas muy altas, con máximas que rondarán los 39° y cielos despejados que se mantendrán durante toda la jornada. El momento de mayor temperatura será por la tarde, con vientos leves que no superarán los 40 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el termómetro marcó los 25° a las 9.00 con cielos despejados y vientos del noreste. La temperatura comenzó a aumentar a las 10.00 cuando llegó a los 28° para este martes soleado. La sensación térmica acompañará con valores similares de 27° y vientos del noroeste con ráfagas de 21 kilómetros por hora .

En el transcurso de la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 30° cuando el reloj marque las 11.00 y el cielo continúe con un sol pleno. El viento proveniente del noreste aumentará con ráfagas que pueden llegar a los 25 km/hora.

Al mediodía, el termómetro marcará los 33° con el cielo despejado y una sensación térmica similar. El viento continuará soplando cada vez más, pero con ráfagas que no superarán los 35 km/hora.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (7).JPG Será una jornada para disfrutar del río. Antonio Spagnuolo

Clima: el pronóstico adelanta calor extremo para Cipolletti y hay alerta

Durante la tarde se llegará al calor máximo de la jornada. El termómetro ascenderá desde los 35° a los 37° desde las 14 hasta las 17 horas. Sin embargo, la temperatura puede llegar a los 40° según el anuncio del pronóstico del tiempo.

Una vez que comience a bajar el sol, la temperatura acompañará con la disminución a 36° y se mantendrá el cielo despejado para contemplar el atardecer. Finalmente, cerca de las 23 horas están anunciadas nubes y claros, con tiempo inestable que podría derivar en lluvia.

chicos plaza.jpg Será un martes para disfrutar al aire libre en Cipolletti. Anahí Cárdena.

El segundo día de la semana llega con más estabilidad climática en gran parte del país, aunque hay algunas provincias en las que se espera un fuerte fenómeno para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por temperaturas extremas de nivel amarillo en Cipolletti y la región, dada la expectativa de calor intenso, con efectos potenciales sobre la salud y la vida cotidiana. Ante este escenario se recomienda hidratarse adecuadamente, evitar exposición solar prolongada en horas centrales y extremar precauciones con la población vulnerable.

mapa_alertas (1) La AIC anunció alerta amarilla para diferentes zonas del país.

Se esperan tormentas con viento, granizo y actividad eléctrica: la alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este martes 20 de enero, y pidió extremar cuidados ante lluvias intensas, ráfagas y posible granizo.

Según precisó el organismo, rige una alerta de nivel amarillo por tormenta, donde el área será afectada durante la noche por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El natatorio de la Isla Jordán El natatorio de la Isla Jordán es otra opción para disfrutar. Anahi Cárdena

Y se aclaró que las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Esta alerta afectará a algunas zonas de Jujuy y Salta para este martes 20 de enero de 2026.