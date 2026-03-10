Casi invisible el memorial web del Municipio a las víctimas locales del terrorismo de Estado

A días de que se cumplan 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, sorprende que resulte casi inhallable el memorial web municipal a las víctimas.

El memorial web del Municipio dedicado a las víctimas locales del terrorismo de Estado debe estar cuanto antes disponible y accesible para quienes quieran conocer a las 17 personas relacionadas con Cipolletti que fueron asesinadas o desaparecidas.

Viendo el portal web de la Municipalidad de Cipolletti se podría afirmar que "lo esencial es invisible a los ojos". Esto, al menos, en un aspecto tan trascendente para los argentinos como lo es la verdad histórica. Su memorial digital de las víctimas locales del terrorismo de Estado se ha vuelto, prácticamente, inhallable y eso deja mucho que desear.

Si se tiene en cuenta que el próximo martes 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, sería recomendable que el espacio institucional de internet que ayuda a recordar el siniestro acontecimiento y sus consecuencias sea fácil de encontrar para todos.

Denominado como "Memorial de Víctimas del Terrorismo de Estado", el sitio de la comuna incluye tantos a las personas nacidas en Cipolletti que sufrieron el terror más letal como a las personas que, no siendo de Cipolletti, padecieron el horror cuando se encontraban en la ciudad.

ASAMBLEA MULTISECTORIAL PROVEE LINK PARA MEMORIAL VICTIMAS TERRORISMO ESTADO Las víctimas del terrorismo de Estado no deben ser olvidadas. El memorial web del Municipio debe adquirir más visibilidad y fácil acceso. Más en estos tiempos, ya que se está a días de los 50 años del golpe militar de 1986. La Multisectorial, por eso, prepara actividades.

El espacio es accesible a través de este enlace y constituye por sí mismo un "Sitio de memoria, verdad y justicia", que complementa en internet el Memorial de las Víctimas construido de madero, es decir, físico, no virtual, que está ubicado en la esquina de Yrigoyen y España de la plaza San Martín.

Red de Derechos Humanos

En el sitio digital pese a todo disponible, se aclara que el material corresponde a "información e imágenes aportadas por la Red de Derechos Humanos de Cipolletti".

Lamentablemente, hallar este sitio en el portal municipal es casi imposible, si es que uno, o sea cualquiera persona interesada que busque información, no cuenta con el enlace correspondiente. Los motivos de esto son por completo difíciles de determinar, salvo que el paso del tiempo, la pérdida de la memoria histórica de acontecimientos medulares para el país, simple desidia o un sesgo político estén en el trasfondo de lo que pasa.

Víctimas del terrorismo de Estado

Lo que consuela es que el Memorial digital sigue existiendo y, a través de su contenido, se pueden conocer los nombres completos de las 17 personas relacionadas con Cipolletti que fueron víctimas del terrorismo de Estado, poder ver sus rostros en fotos y acceder a una concisa pero precisa y valiosa información sobre sus vidas y las circunstancias de su calvario y de su martirio. Con la fecha en que fueron capturados, asesinados o hechos desaparecer.

Tristeza infinita genera mirar y asomarse a saber, aunque sea un poco, quienes fueron esas personas arrebatadas de la vida, de sus sueños y de sus esperanzas por la violencia de la dictadura surgida del golpe de Estado de 1976 o por el terrorismo de Estado que se había empezado a incubar desde por lo menos un año antes de la toma del poder por las Fuerzas Armadas encabezadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.

Su recuerdo permanecerá

Las víctimas son el matrimonio integrado por Mónica Judith Almirón y Enzo Lauroni; Fernando Jara; los hermanos Ana María Rita Perdighe y Victorio Graciano Perdighe; Liliana Raquel Giménez Druscovich; Carlos Aníbal Nakandakare; Carlos Horacio Magariños Crestiz; María Luisa Salto Segovia; José Luis Albanessi; Leticia Andrea Veraldi; el matrimonio de Carmen Angélica Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz; Adriano Daniel Ramírez; Alfredo Daniel Salgado Contini; Héctor Rubén Cerda Salazar; y Graciela Alicia Hernández Iribarren.

Por estos días, la Asamblea Multisectorial de Cipolletti prepara una serie de actividades en recordación del 50° aniversario del golpe de Estado. Para el lunes 23 de marzo, se prevé la colocación de cartelería y pintadas de siluetas y pañuelos. En tanto, para el martes 24, habrá una concentración en la esquina de Yrigoyen y España de la plaza San Martín y se realizará un acto y una marcha.