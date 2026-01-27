Multisectorial: actividades contra la reforma laboral y ante los 50 años del golpe militar del '76

La Asamblea Multisectorial prepara actividades contra el proyecto de reforma laboral que debatirá el Congreso y por los 50 años del golpe de Estado de 1976.

Una intensa agenda de iniciativas mantendrá movilizadas a las organizaciones que forman parte de la Asamblea Multisectorial de Cipolletti. Entre sus objetivos, estarán la reforma laboral y el 50° aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976.

Se vienen tiempos de intensa actividad para la Asamblea Multisectorial. Su primer gran objetivo del año será la articulación de acciones contra la reforma laboral que el mileísmo quiere aprobar en febrero en el Congreso Nacional. Otro, será la organización de iniciativas por memoria, verdad y justicia ante el 50° aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

La entidad que nuclea a gremios, organizaciones de derechos humanos, movimientos y agrupaciones sociales, algunas fuerzas políticas, otras instituciones, jubilados y vecinos desarrolló durante 2025 un amplio trabajo en apoyo de diferentes luchas populares y de respaldo a reclamos y demandas de los sectores más afectados por las políticas del actual gobierno nacional

Las labores del año pasado concluyeron el 23 de diciembre con la realización de una cena navideña en la plaza San Martín, también conocida como plaza de la Justicia, en la que se compartió comida con los más necesitados y se culminó con un baile del que participaron los integrantes de la Asamblea y gente que se acercó al evento.

En el transcurso de enero, la Asamblea Multisectorial también ha adherido a convocatorias de la Asamblea Alto Valle Libre de Fracking, que permanentemente lleva adelante actividades y protestas en contra de esa práctica petrolera y del creciente extractivismo que se está desplegando en el país y la región.

La participación en iniciativas en defensa del agua, de los ríos, de los glaciales y de los recursos naturales argentinos figuran todo el tiempo entre sus acciones, en procura de proteger la Naturaleza y preservarla de la explotación salvaje y descontrolada, en momentos en que la destrucción del medio ambiente amenaza con la extinción de la propia humanidad.

Aprestos en la Asamblea Multisectorial

La dirigente Romina Iraira indicó que integrantes de la Asamblea Multisectorial se aprestan a definir en lo inmediato la fecha del primer encuentra oficial del nucleamiento. Los tiempos exigen premura y se actuará en consecuencia, porque el gobierno del presidente Javier Milei apura a sus leales en el Congreso de la Nación a tratar y aprobar en febrero su candente y polémico proyecto de reforma laboral.

La organización cipoleña rechaza en términos absolutos la iniciativa gubernamental, a la que considera "una continuidad del DNU 70", el decreto de múltiples alcances que aplicó Milei al principio de su mandato y con el que "empezó a derogar grandes leyes y a recortar derechos".

La dirigente sostuvo que la propuesta de reforma laboral "implica un retroceso en los derechos de los trabajadores formales y también de los precarizados. Entendemos que este proyecto busca darle más privilegios a los grandes grupos económicos y a los empresarios".

Ante la trascendencia que tendrá el debate parlamentario de la iniciativa del Ejecutivo nacional, en la Asamblea Multisectorial no se descarta la posibilidad de convocar a una gran movilización local y al desarrollo complementario de diversas expresiones de repudio.

A medio siglo del golpe de Estado

En la inminente primera reunión oficial del año de la Asamblea Multisectorial se prevé también empezar a bosquejar lo que serán actividades por la memoria, la verdad y la justicia ante el 50° aniversario del nefasto y sangriento golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

A cinco décadas de la brutal interrupción del sistema democrático en la Argentina, en la sociedad se mantiene firme la consigna de "ni olvido ni perdón" para los involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, robos de bebés, torturas, persecución, latrocinios y demás delitos que ensombrecieron al país durante el período dictatorial que se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando advino la recuperación democrática.

Además de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, y que estuvieron acompañados de otros de índole meramente rastrera y delincuencial, la última dictadura destruyó el tejido económico nacional y abrió un ciclo de endeudamiento externo creciente que, lamentablemente, se ha vuelto a potenciar en los últimos años.

Detenidos y torturados

Iraira expresó que en la Asamblea Multisectorial hay integrantes que fueron detenidos y torturados durante los que se conocen infaustamente como los años de plomo de la Argentina. A la vez, hay familiares y conocidos de personas que todavía se encuentran desaparecidas. "Cada 24 de marzo es una fecha muy sensible para muchos cipoleños", enfatizó.

Y recordó que en Cipolletti "tenemos 17 víctimas del terrorismo de Estado" instaurado por la dictadura, cuyos nombres deben ser siempre evocados para que las nuevas generaciones sigan sosteniendo el nunca más a la violencia y la represión contra el pueblo argentino.

Precisó, al efecto, que la ciudad tampoco se libró de la calamidad que ha sido el haber albergado un centro clandestino de terror y tortura, como lo fue la Comisaría Cuarta, que entonces, en aquellos años, todavía tenía la designación de Comisaría 24. Ubicada en pleno centro de Cipolletti, fue un lugar donde el horror también abrió sus fauces.

Violencia contra una escuela

La violencia generalizada del período dictatorial no conoció límites y en Cipolletti alcanzó, incluso a un establecimiento educativo, como lo era y sigue siéndolo la Escuela 50.

Aconteció que, días después del golpe militar, un grupo de operaciones, o sea, matones y esbirros armados, ocupó las instalaciones escolares en busca del docente Luis Genga, director del establecimiento, quien no se encontraba en el lugar. Los represores aterrorizaron a niños y docentes y destruyeron parte del edificio antes de irse.

Iraira señaló, por último, que la Asamblea Multisectorial acompañará la realización el próximo 21 de febrero de una actividad en el sector rural de Cuatro Esquinas, en proximidades del río Neuquén. Será un festival por el cuidado y protección del agua, vital y sagrado elemento.