El tiempo: se esperan lluvias en Cipolletti para este lunes
El pronóstico anticipa clima inestable para este lunes en Cipolletti y el resto del Alto Valle.
La semana arranca con condiciones climáticas complejas en Cipolletti y el Alto Valle. Este lunes 12 de enero, la región se encuentra bajo un panorama de marcada inestabilidad.
Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pasaje de un frente frío provocará tormentas aisladas y un descenso temporario de la temperatura máxima, que hoy rondará los 29°C.
Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con una humedad que superará el 40%. La mayor probabilidad de tormentas eléctricas y chaparrones se concentra hacia la tarde y el atardecer, fenómenos que podrían estar acompañados por ráfagas de viento del sudoeste que alcanzarían los 50 km/h.
El pronóstico para mañana martes
Para quienes esperan el regreso del sol pleno, el pronóstico es alentador. Este martes 13 de enero, las condiciones de inestabilidad comenzarán a retirarse para dar paso a una jornada típicamente veraniega.
Máxima: Se espera que el termómetro vuelva a subir, alcanzando los 32°C - 34°C en horas de la tarde.
Mínima: La mañana será fresca y agradable, con unos 16°C.
Viento: El viento disminuirá su intensidad respecto al lunes, soplando de forma leve a moderada desde el oeste.
Cielo: Estará mayormente despejado, con un índice UV muy alto, por lo que se recomienda extremar los cuidados frente a la exposición solar.
