Sigue la alerta por calor extremo en el Alto Valle: a qué hora será la máxima este domingo

Tras el sábado récord con casi 40°C, este domingo el calor no dará tregua a los neuquinos. Qué pasará con el viento durante la jornada.

Después de un sábado donde las temperaturas rozaron los 40°C e n Neuquén y este domingo sigue la alerta por calor extremo . El pronóstico actualizado confirma que no habrá un cambio drástico y que durante toda la jornada habrá que prepararse para u escenario muy similar en todo el Alto Valle .

En el país, solo en la zona oeste, cordillerana de Río Negro y Chubut, en los focos de incendios, forestales, se advierte una alerta naranja por calor.

Los datos coinciden entre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Ambos organismos anticipan una jornada sin precipitaciones, con temperaturas elevadas, cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y un aumento progresivo del viento, especialmente hacia la noche.

calor cipolletti (2) La gente se refrescó como pudo y buscó un respiro en medio de tanto calor. Antonio Spagnuolo

Ayer la ciudad de Neuquén fue noticia por ser la capital más calurosa del país. Desde el organismo nacional publicaron que Neuquén, con 38.4 grados, se posicionó en el primer puesto del ranking de temperaturas. Seguida por la localidad rionegrina de San Antonio Oeste con 37.5 grados.

Para este domingo, la madrugada comenzará con una temperatura mínima que oscilará entre los 19 y los 21 grados. El cielo se presentará despejado y no se espera un descenso térmico pronunciado, una característica que se repite desde hace varios días y que refuerza la persistencia de la ola de calor en la región. Esa falta de enfriamiento nocturno vuelve a condicionar el desarrollo del día siguiente.

Calor: ¿Y el viento?

Durante la mañana, el termómetro iniciará un rápido ascenso y alcanzará valores cercanos a los 25 grados, con algo de nubosidad y viento moderado del sector sudoeste. La probabilidad de lluvias será nula en todas las franjas horarias, según los pronósticos oficiales.

El período más exigente se concentrará en horas de la tarde, alrededor de las 18. El SMN estima una temperatura máxima en torno a los 35 grados, mientras que la AIC proyecta valores que podrían llegar hasta los 37°C en la capital neuquina.

El cielo estará parcialmente nublado, pero con una radiación solar intensa y un ambiente seco que reforzará la sensación térmica. Se trata de valores elevados para la región, que consolidan un episodio de calor persistente y extendido.

Soleado 22 diciembre 24.jpg

El viento será una de las variables más relevantes del domingo. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, el viento se intensificará, con registros de entre 32 y 41 km/h y dirección predominante del oeste. Hacia la noche, el escenario se vuelve más complejo: se prevén vientos de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, siempre desde el sudoeste.

Este incremento del viento no estará asociado a la llegada de tormentas ni a un frente frío. Los organismos oficiales descartan precipitaciones y no anticipan inestabilidad significativa para el domingo. Tampoco hay alertas meteorológicas vigentes, aunque el conjunto de altas temperaturas, viento fuerte y ambiente seco mantiene encendidas las advertencias preventivas, especialmente en relación con la exposición al sol, la hidratación y el riesgo de incendios en zonas abiertas.

La noche cerrará con una temperatura cercana a los 29 grados, algo que confirma que el calor seguirá presente incluso después de la puesta del sol. La presión atmosférica se mantendrá estable, sin variaciones que anticipen un cambio inmediato de las condiciones.

El pronóstico de corto plazo muestra recién para el lunes un leve descenso térmico y mayor inestabilidad, pero el domingo se presenta como una prolongación directa del escenario actual. Se esperan temperaturas cercanas a los 30C° y probabilidad de tormentas eléctricas.