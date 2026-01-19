Lluvia y viento en Cipolletti: ¿A qué hora llegará la tormenta?

El inicio de la semana tendrá altas temperaturas pero con la presencia de viento con ráfagas que llegarán a los 61 km/h. También se anticipó una fuerte tormenta eléctrica con lluvia y chaparrones.

El pronóstico anticipó temperaturas altas y la probabilidad de lluvias en la región.

La semana de la segunda quincena de enero traerá altas temperaturas al Alto Valle y también anticipa la llegada de tormentas y ráfagas de vientos en la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó temperaturas máximas que llegarán a los 33° y emitió un alerta amarilla y naranja que afectarán varias provincias este lunes 19 de enero.

La mañana del lunes comenzará con el termómetro marcando los 21° a las 9.00, con vientos leves del noreste con ráfagas de 25 kilómetros por hora. La temperatura continuará en alza a media mañana con 25° y cielos despejados.

El mediodía estará marcado por el calor que marcará los 27° con una sensación térmica similar. El cielo estará ausente de nubes y continuará con un sol que se prolongará hasta la tarde. A las 14.00 horas la temperatura ascenderá a 30° con viento del noreste con ráfagas de entre 25 y 51 kilómetros/hora.

El momento más caluroso de la jornada llegará a las 17 horas cuando la temperatura marque los 33° con un cielo totalmente despejado. El viento continuará moderado con ráfagas de entre 26 y 36 kilómetros por hora.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (2).JPG Las temperaturas llegarán a los 33°, lo que anticipa una tarde ideal para disfrutar del río Negro. Antonio Spagnuolo

La temperatura comenzará a descender a las 20.00 horas con 31° y una sensación térmica similar. El viento del noreste disminuirá con ráfagas de 25 km/ hora. Finalmente la noche tendrá un cielo despejado con ausencia de nubes y el termómetro marcará los 27 grados, lo que anticipa una noche cálida y serena, ante la falta de vientos fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja que afectarán a varias provincias este lunes 19 de enero.

chicos plaza.jpg Un comienzo de la semana cálido. Anahí Cárdena.

Dónde impactará la alerta amarilla

Por un lado, el SMN emitió una alerta de nivel amarillo donde indica que el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual .En las regiones de mayor elevación, la precipitación puede ser en forma de nieve y/o granizo. Esta alerta afectará a la provincia de Salta.

tormentas (1) Tras días de calor y humedad intensos, esta semana gran parte del país se verá afectado por tormentas.

Alerta naranja: qué zonas estarán afectadas

Asimismo, el SMN emitió otra alerta naranja, donde el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente abundante precipitación en períodos cortos.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 115 mm, que pueden ser superados en forma localizada. Esta alerta afectará a la provincia de Jujuy.

Cipolletti bajo viento, calor extremo y tormentas: qué día será el más caluroso

La segunda quincena de enero comenzó con tiempo cálido en Cipolletti, pero a partir de este lunes el pronóstico anticipa que volverá el calor extremo. No será el único protagonista que aparecerá en las próximas horas, también se espera viento e incluso posibles tormentas en Cipolletti y la región del Alto Valle.

E.C.P LLUVIA El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias y tormentas. Estefania Petrella

Según el SMN, para este lunes estará ventoso, soleado y cálido. Por la madrugada la temperatura andará por los 16 grados con viento de leve a moderado con ráfagas entre 32 y 50 kilómetros por hora. En la mañana estará despejado y la temperatura subirá a los 19 grados con viento fuerte, entre 32 y 41 kilómetros por hora, y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la tarde, seguirá soleado y la temperatura ascenderá a los 32 de máxima con viento fuerte y ráfagas que rozarán los 70 kilómetros por hora.

Mientras que la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó también un ascenso de la temperatura a comienzo de semana, puntualizó que a partir del miércoles estará más caluroso. Anticipó además que el martes tendrá períodos inestable con probabilidad de tormentas aisladas.