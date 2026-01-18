Llegan las tormentas al Alto Valle tras el fin de semana caluroso

Se esperan tormentas eléctricas y fuertes vientos. Sin embargo, las altas temperaturas se mantendrán durante la semana.

Se esperan lluvias durante la mitad de la semana.

El comienzo de la semana, acompañado de la segunda quincena de enero, trae altas temperaturas al Alto Valle , pero también llegaría la aparición de tormentas y fuertes ráfagas de vientos en la región .

El inicio de la semana estará marcado por altas temperaturas, según informa la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas, con un lunes en el que la temperatura máxima llegará a los 34°C , pero también habrá vientos que llegarían a los 61 km/h durante todo el día .

Mientras que el martes será un día para prestarle atención al cielo en la región, ya que se pronostica fuerte actividad eléctrica, lluvias y chaparrones. Más allá de las lluvias, la temperatura no descenderá, sino que irá en aumento y alcanzará los 40°C de máxima durante todo el día.

image

Ya para la segunda parte de la semana, se esperan días despejados y con temperaturas en descenso, que rondarían los 30°C.

Para el resto de la semana no se esperan nuevas lluvias, aunque sí continuarán las altas temperaturas junto con la presencia de vientos de cara a las noches del jueves y viernes.

image

Consejos para evitar poner en riesgo la salud ante el calor extremo

Aumentar el consumo de agua segura: beber líquidos regularmente sin esperar a sentir sed, con el objetivo de mantener una hidratación adecuada.

Evitar la exposición al sol en exceso: no permanecer en el exterior durante las horas más calurosas del día, entre las 10:00 y las 16:00.

Prestar atención a los más vulnerables: cuidar especialmente a los niños pequeños, las personas mayores y aquellos con condiciones de salud.

Reducir la actividad física: limitar los esfuerzos intensos durante los horarios de mayor calor.

Vestirse adecuadamente: usar ropa ligera, de algodón, en colores claros, y protegerse con sombrero y anteojos oscuros.

Permanecer en lugares ventilados: utilizar ventiladores o aire acondicionado para mantener un ambiente fresco.

Evitar bebidas perjudiciales: no consumir líquidos con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, ya que agravan la deshidratación.

No consumir comidas muy abundantes: optar por porciones pequeñas y preparaciones fáciles de digerir.

Ingerir frutas y verduras: incorporar alimentos frescos que favorezcan la hidratación.