Se hizo la luz: regularizaron la electricidad en El Espejo

El barrio El Espejo se sumó al Programa de Acceso Seguro a la Electricidad que busca normalizar las conexiones domiciliarias a la red eléctrica.

El barrio El Espejo fue incorporado oficialmente al Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) , una política pública impulsada por el Gobierno de Río Negro que articula esfuerzos con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la secretaría de Energía y Ambiente, el Municipio de Cipolletti y la distribuidora Edersa.

Con la incorporación de este sector del noreste de la ciudad, más de 60 familias dejaron atrás las conexiones irregulares y accedieron a una prestación eléctrica regular, segura y continua, con medidores individuales y redes formales.

“Felicitarlos por la perseverancia. Desde el esfuerzo y el sacrificio tienen hoy este hermoso barrio. Estas cosas son muy importantes porque nos unen, porque hacen que los cipoleños vivan cada día mejor”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck durante su mensaje a los vecinos.

Las obras ejecutadas en El Espejo incluyeron la colocación de pilares, protecciones y medidores y trabajos intradomiciliarios para garantizar la seguridad eléctrica dentro de las viviendas. También se realizaron relevamientos sociales y técnicos, a fin de conocer el equipamiento eléctrico de cada hogar y buscar mejoras en el consumo.

Además de las obras de conexión se trabajó en la educación y concientización de las familias para buscar que hagan un uso eficiente de la energía. También se realizaron trabajos de relevamientos y censos, para conocer la realidad de cada familia, y se analizó el consumo de los hogares, para buscar ventanas e instancias de mejoras.

El acto de inauguración, que incluyó el encendido del nuevo alumbrado público, contó con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, el Intendente Rodrigo Buteler, el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López y el legislador Elbi Cides, además de representantes de la distribuidora EDERSA.

El programa de regularización de la conexión a la electricidad

"Nunca más un corte, nunca más un riesgo de incendio en la casa, nunca más una destrucción de un electrodoméstico. Dejamos atrás toda esa época, y estamos en la más linda de todas: la que nos une y nos hace seguir adelante”, agregó Weretilneck al destacar el impacto del programa.

Dicho trabajo en conjunto para la regularización eléctrica también se desarrolló en otros barrios de la ciudad como: Los Sauces, La Rivera y Martín Fierro, y actualmente se trabaja en el sector Puente Santa Mónica de Balsa Las Perlas.

El PASE continuará expandiéndose por el territorio rionegrino con el objetivo de garantizar el derecho a la energía segura, formal y de calidad para todas las familias. En Cipolletti, próximamente se iniciará la obra de red eléctrica en el barrio 10 de Enero, donde habitan alrededor de 90 familias.