Vivir a 10 kilómetros del centro: la otra cara del barrio Michi Michi

Allí donde limita Cipolletti con Cinco Saltos, un barrio se somete a diario a un esfuerzo incalculable para salir adelante. Cómo se vive y cuáles son las principales demandas.

Vivir en el Michi Michi, lejos de todo, un desafío diario que enfrentan los vecinos en Cipolletti.

En el medio de la nada, entre Cipolletti y Cinco Saltos , hay un barrio que durante 70 años cruzó sus emergencias sobre tablones de madera. Hoy, sus vecinos cuentan cómo sostienen la vida diaria a fuerza de esfuerzo y comunidad.

Sabrina Berbes , vecina hace nueve años, describe la ubicación exacta del desafío cotidiano. "Acá estamos medio en la nada, en el medio de Cinco Saltos y de Cipolletti ", explica sobre la distancia que separa al sector de cualquier centro urbano.

La falta de transporte público agrava el aislamiento geográfico que enfrenta la comunidad. "Al estar tan alejados, como a 6 kilómetros de Cinco Saltos y 4 de Ferri, estamos muy lejos de todos los servicios", detalla Berbes sobre las distancias que atraviesan a diario.

El día a día se resuelve con medios propios, sin alternativas de transporte formal. "Es gente que sale a trabajar, que sale en bici, que sale caminando", resumió la vecina sobre la rutina de quienes deben trasladarse hasta sus empleos o estudios.

El barrio cuenta con cerca de 90 familias dispersas en el sector. Estefania Petrella

El esfuerzo de ir a trabajar, estudiar o hacer un trámite

Berbes destacó que el esfuerzo alcanza a todas las edades y necesidades del barrio. "El jubilado que va a cobrar su pensión, los chicos que van a la escuela porque no tenemos una secundaria cerca", enumera sobre las gestiones diarias.

"Es un barrio hecho a esfuerzo, a pulmón, totalmente", sintetizó la vecina sobre la forma en que la comunidad sostuvo su vida cotidiana. Clara Quiroga, con 68 años y toda una vida en el sector, confirma esa historia de generaciones.

"Yo nací, me crié acá, sin puente, con un palito donde cruzábamos", recuerda Quiroga sobre su infancia en el barrio. La mujer también remarca que las promesas incumplidas de gestiones anteriores marcaron décadas de espera vecinal.

La organización Mujeres Activas, son referentes del barrio Michi Michi. Estefania Petrella

"Pasaron los intendentes con promesa, viste cómo es esto, y bueno, cumplió Buteler", afirma Quiroga sobre el cambio que representa la obra actual. Para acceder a su vivienda, la vecina debía tomar un camino alternativo por la ruta.

"Para hacer nuestras casas tuvimos que entrar por el 30, por la banquina, porque acá no se podía", relata sobre el rodeo obligado. Hoy, con el nuevo acceso, esa limitación quedó atrás para las familias del sector.

El transporte público, una necesidad urgente junto a la regularización eléctrica del barrio. Estefania Petrella

La luz y el transporte, las próximas demandas urgentes

Berbes fue clara al enumerar los desafíos pendientes que todavía enfrenta el barrio. "La luz, porque hay que regularizar la energía del barrio, porque se extiende mucho más para ambos lados", explicó sobre las carencias eléctricas persistentes. La falta de tensión eléctrica afecta directamente la vida cotidiana de las familias más alejadas.

"Hay vecinos que viven al fondo que no pueden poner una pava eléctrica porque no se calienta el agua" "Hay vecinos que viven al fondo que no pueden poner una pava eléctrica porque no se calienta el agua"

El transporte público aparece como la segunda demanda urgente para garantizar la escolaridad de los chicos. "Por lo menos en los horarios en que los chicos van a la escuela a la mañana y vuelven al mediodía y a la tarde", pidió Berbes.

Quiroga coincide en esa necesidad y suma su propio pedido al intendente sobre el servicio eléctrico. "Faltan muchas cosas, muy en especial tenemos la falencia de la luz, pero bueno, pidiéndole al intendente que nos dé una mano", cerró.

Para realizar un trámite en el centro de Cipolletti, los vecinos tienen que transitar cerca de 10 kilómetros. Estefania Petrella

La comunidad que sostiene a los chicos con un refrigerio diario

Más allá de las carencias, el barrio construyó una red solidaria que sostiene a los más chicos cada tarde. Cerca de 20 niños reciben un refrigerio diario gracias a la colaboración permanente entre vecinos, organizada con esfuerzo y amor genuino.

Esa red no depende de programas formales ni de recursos externos, sino del compromiso sostenido de las familias del sector. Es la misma unión que, según describen las vecinas, permitió sostener durante años los puentes precarios construidos a pulso.

"Siempre hubo una unión de vecinos que no es solo de ahora", reflexionó Berbes sobre esa historia de organización vecinal. Esa misma fuerza colectiva fue la que, finalmente, logró destrabar el reclamo histórico del puente definitivo.