Hallan una cría de ballena muerta en Las Grutas: qué sucedió

Este mediodía se detectó un cetáceo sin vida en la séptima bajada de la playa de Las Grutas. Autoridades ambientales trabajan en el lugar para su evacuación.

Este jueves al mediodía se detectó un cetáceo sin vida en la séptima bajada de la playa de Las Grutas . En el lugar está trabajando personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y de la Subsecretaría de Fauna Silvestre , evaluando el estado del ejemplar y coordinando su retiro. Los protocolos de actuación se activaron apenas se conoció la novedad.

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y turistas no tocar al animal bajo ninguna circunstancia, respetar el perímetro de seguridad dispuesto por el personal, impedir el ingreso de mascotas al área señalizada y seguir las indicaciones de los equipos que trabajan en el lugar.

Especialistas consultados sobre el estado del ejemplar señalaron que, por las características observadas, todo indica que la cría habría muerto en el mar y posteriormente fue arrastrada hasta la costa por el oleaje. Además, explicaron que las marcas visibles en el cuerpo serían compatibles con la acción de otros animales que se alimentaron del cadáver y no con lesiones producidas una vez que quedó varado en la playa. Respecto de su tamaño, trascendió que mide 8 metros.

Las autoridades recordaron que la presencia de fauna silvestre muerta en la costa puede representar un riesgo sanitario, por lo que insistieron en evitar cualquier tipo de contacto hasta que finalicen las tareas de evaluación y retiro del ejemplar.

Un registro excepcional

Durante diez días, investigadores de la organización ''Por el mar'' y la fundacion ''Cethus'' recorrieron el Corredor de los 5 Grandes para estudiar cómo orcas, ballenas y delfines utilizan la costa norte del Golfo San Matías. Allí, registraron comportamientos de caza, una cría recién nacida de orca, sonidos submarinos y nuevas evidencias sobre el uso del hábitat de distintas especies.

Estos estudios fortalecen el conocimiento científico que permite a Río Negro seguir protegiendo su biodiversidad marina y consolidar una gestión ambiental basada en evidencia.