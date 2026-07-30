Río Negro lidera el ranking nacional de mujeres al volante en DiDi

Río Negro lidera el podio nacional de mujeres conductoras registradas en DiDi: por qué la Patagonia está a la vanguardia de la independencia económica femenina

Mientras que Río Negro lidera el ranking nacional con un 25% de conductoras activas; Chubut , Neuquén y Tierra del Fuego completan un podio marcadamente patagónico. En una región caracterizada por las particularidades de su costo de vida y un empleo concentrado en industria hidrocarburífera, la tecnología de DiDi se consolida como una alternativa clave para impulsar la flexibilidad y la independencia económica de las mujeres.

El ecosistema de movilidad en el sur argentino está cambiando de manera acelerada y las mujeres son las principales protagonistas de esta transformación. Según el último relevamiento de participación de conductoras activas por provincia realizado por DiDi para la primera mitad de 2026 , Río Negro se posiciona como la provincia con mayor proporción de mujeres al volante de todo el país, alcanzando un histórico 25% .

El fenómeno no es aislado: el ranking se completa con Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, marcando que la Patagonia acapara por completo el podio. Estas cifras adquieren una relevancia excepcional al contrastarlas con el promedio nacional, donde la tasa de conductoras activas se ubica cercana al 9% .

Flexibilidad laboral, uno de los atractivos para trabajar en este rubro

Que mujeres rionegrinas elijan esta opción por sobre otras existentes en el mercado laboral tradicional, tiene que ver con aspectos como la desigual distribución de las tareas de cuidado. En Argentina, según datos relevados por DiDi, el 83.5% de las conductoras registradas en la plataforma son responsables de las tareas de cuidado en su hogar y el 75.5% son madres. Ante este escenario, la flexibilidad horaria resulta fundamental.

Desde el departamento de comunicaciones de la aplicación expresan que:"DiDi es un actor dentro de la economía digital que vino a digitalizar la industria de la movilidad para acercar a cada vez más mujeres una alternativa flexible de generación de ganancias para que puedan alcanzar su independencia económica".

La necesidad de generar ganancias que acompañen el costo de vida patagónico es el principal motor: el 58.5% de las mujeres registradas se sumó a la plataforma para mejorar sus ganancias, un 37% lo hizo por la flexibilidad horaria y el 31% por la independencia económica que esto les permite alcanzar.

La seguridad en el centro del viaje

Entre las funciones de seguridad más valoradas por las conductoras en el país se destacan:

Prevención y validación previa: Verificación obligatoria de cuentas de nuevos pasajeros (vía selfie, DNI o tarjeta de crédito), validación por Código PIN antes de iniciar el viaje y acceso a información del pasajero (nombre, calificación y cantidad histórica de viajes realizados).

Mitigación inteligente en ruta: Alertas de cancelación libre en zonas identificadas como de riesgo y algoritmos predictivos como Pythia y Heracles, dedicados a evaluar patrones y optimizar la conexión segura de las conductoras.

Protección activa y soporte: Botón de emergencias enlazado, grabación de audio encriptado durante el trayecto, soporte 24/7 y el portal de colaboración con autoridades LERT para asistir de forma eficiente a las autoridades policiales y fiscales.

A través de la combinación de tecnología de innovación, análisis predictivo y capacitación constante, DiDi reafirma su compromiso de seguir impulsando a más mujeres a tomar el control de su economía a través del volante.