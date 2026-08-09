Caso Maitena en Cipolletti: la Justicia descartó mala praxis y la veterinaria dio su versión

Tras archivarse la denuncia por mala praxis, la veterinaria rompió el silencio sobre el caso Maitena y el impacto del escrache social hacia los veterinarios.

Luego de que la Justicia de Río Negro y el Colegio Veterinario archivaran de forma definitiva las denuncias interpuestas tras el fallecimiento de la perra Maitena , la médica veterinaria Paula Valles brindó su versión del caso, con un fuerte llamado a frenar los escraches en redes sociales contra los veterinarios.

Tanto la Justicia como el Colegio de Veterinarios intervinieron en el caso a raíz de las denuncias radicadas por Antonella Leiva, que en ambos casos fueron desestimadas tras determinar que no hubo mala praxis ni irregularidades en el ejercicio de la profesión. La fiscal Yesica Montenegro determinó que no existieron elementos probatorios de delito penal, concluyendo que la actuación profesional estuvo apegada a la ley.

Valle ejerció su derecho a réplica y detalló las condiciones en las que fue recibida la paciente en el Centro Veterinario San Andrés de Cipolletti. Luego de que la denuncia penal pasase a archivo, la profesional se mostró preocupada por el escrache que aún continúa en redes sociales.

El hecho se desencadenó el 25 de diciembre de 2025, en plena guardia de Navidad. Maitena, una perra de raza pitbull de 14 años y 25 kilos, fue ingresada por las personas a cargo del cuidado del animal mientras la dueña se encontraba de viaje. Según consta en la historia clínica presentada ante el Ministerio Público Fiscal, el animal no contaba con libreta sanitaria, vacunas ni desparasitaciones al día.

Valles explicó que el animal registraba un deterioro generalizado con diversas patologías, como otitis en ambos oídos, conjuntivitis, deshidratación, pérdida de masa muscular y signos de dolor articular crónico. Sin embargo, el cuadro más grave era una infección uterina (piómetra) avanzada. "Tenía un flujo de pus. Eso no se genera de un día para otro, llevaba semanas gestándose dentro del animal", precisó.

La denuncia por mala praxis por la muerte de Maitena fue archivada. Estefania Petrella

Las diferentes complicaciones de salud que presentaba la perra evidenciaban que no era controlada por veterinarios desde hacía largo tiempo. En la visita de urgencia, ante distintas consultas, quienes estaban a cargo de su cuidado no supieron responder, por ejemplo, si tenía vacunas. Advirtieron que Maitena no era llevada al veterinario porque era "una perra sana".

La cirugía de urgencia y el postoperatorio

Ante el riesgo inminente de vida, el 26 de diciembre se dispuso la operación de urgencia. La intervención quirúrgica fue ejecutada por el cirujano Germán Dober. "El útero amputado pesó un kilo ochocientos gramos de pus", detalló Valles para graficar la severidad de la patología.

Aunque la cirugía concluyó de forma exitosa, el postoperatorio presentó complicaciones respiratorias derivadas de una condición preexistente: el paladar blando elongado, una extensión del paladar que genera complicaciones respiratorias crónicas y que en ocasiones puede complicar la alimentación o incluso bloquear el vómito. Esta patología previa, sumada a la edad avanzada, la deshidratación y la obesidad, dificultó la recuperación de la anestesia.

Tras dos días de internación y estabilización —sin cobro de costos extras a la familia—, el 28 de diciembre a las 16 se acordó el alta ambulatoria. "Se fue a continuar la recuperación a su casa para evitar el estrés del canil y no agravar sus lesiones artrósicas, dejándole la vía endovenosa colocada para la medicación diaria y citándola a control en 48 horas", aclaró Valle. La veterinaria detalló que el alta fue consensuada y no representaba el fin de los cuidados. "La rehabilitación debía continuar, por eso se fue con la vía colocada", detalló.

Sin embargo, esa misma noche, la perra sufrió un vómito que derivó en una broncoaspiración y asfixia en el domicilio. Se presume que el paladar blando elongado bloqueó el vómito y la perra de ahogó.

Vacunar, desparasitar y castrar son medidas de salud preventivas claves para evitar complicaciones como las que sufrió la perra Maitena. Antonio Spagnuolo

La resolución judicial y la validez de las matrículas

Frente a la muerte del animal, Antonella Belén Leiva radicó una denuncia en la Comisaría 32 acusando mala praxis, abandono del animal y falta de matrícula habilitante.

No obstante, la investigación judicial encabezada por la fiscal Yésica Montenegro, de la Fiscalía N° 1 de Cipolletti, desestimó los cargos el 17 de junio de 2026. Las pericias y actuaciones oficiales constataron que:

Tanto Paula Valles como Germán Dober (el profesional que operó a la perra) poseen matrícula activa en el Colegio Veterinario de Río Negro .

como (el profesional que operó a la perra) poseen matrícula activa en el . El Colegio Veterinario , mediante la Resolución N° 08/2026 del 24 de febrero de 2026 , desestimó la denuncia disciplinaria al comprobar que se actuó según la ley.

, mediante la del , desestimó la denuncia disciplinaria al comprobar que se actuó según la ley. La Municipalidad de Cipolletti ratificó que el Centro Veterinario San Andrés, en Castelli y Saavedra, cuenta con habilitación comercial vigente desde 2011.

Escraches en redes y una reflexión sobre la tenencia responsable

A las denuncias institucionales se sumaron escraches en redes sociales, especialmente en grupos de "mascoteros". Valles aseguró que las publicaciones derivaron en hostigamientos y amenazas. "Uno pone todo, viaja para capacitarse y hace posgrados para ser mejor profesional, y estas situaciones de agresión generan un daño enorme. Recibimos a la perra un 25 de diciembre porque habíamos decidido atender por si alguien tenía una urgencia", expresó Valles.

Finalmente, la veterinaria enfatizó la importancia de la prevención en la salud animal: "Muchos animales llegan a la guardia en estados límites por descuidos prolongados. La medicina preventiva, las vacunas y las consultas a tiempo son fundamentales para evitar que cuadros tratables terminen en situaciones irreversibles", concluyó.