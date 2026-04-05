El gobierno rionegrino desmintió haber entregado nuevos permisos mineros a Claudio Ciccarelli
Legisladores peronistas denunciaron que se había formalizado el trámite en el Boletín Oficial. Pero desde el oficialismo lo negaron y pidieron responsabilidad institucional.
El gobierno provincial salió a desmentir haber otorgado permisos mineros a Claudio Ciccarelli, primo de Federico “Fred” Machado, el empresario viedmense acusado de narcotráfico y vinculado a la diputada libertaria Lorena Villaverde.
La aclaración se realizó este domingo desde la Secretaría de Minería, ante la aparición de denuncias públicas que afirmaban que se habían entregado esas concesiones en yacimiento de la zona de Los Menucos, la localidad de la Línea Sur.
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Y adjudicaron esas versiones a “legisladores kirchneristas” que buscan perjudicar a la administración a cargo de Alberto Weretilneck.
Precisaron que en el expediente N° 48022-M-2023, correspondiente al cateo denominado “El Gran Don José”, “no se ha otorgado ningún permiso minero, ni de exploración ni de explotación”.
Cómo se encuentra el trámite
“El expediente se encuentra actualmente en trámite y no reúne las condiciones necesarias para el otorgamiento de un permiso, en tanto mantiene instancias procedimentales pendientes —particularmente notificaciones a superficiarios— y se encuentra en evaluación técnica del Programa Mínimo de Exploración y de la correspondiente Declaración Jurada Técnica”, enfatiza el comunicado oficial.
Aclararon que el trámite ha cumplido “únicamente etapas iniciales” previstas en el Anexo I de la Ley Q N° 5702 —incluyendo ubicación catastral provisoria, pago de canon, registración administrativa, publicación de edictos y notificaciones—, “sin haber alcanzado la instancia de concesión del permiso”.
Asimismo, recalcaron que la registración de la solicitud y la publicación de edictos constituyen instancias de publicidad del procedimiento administrativo y no implican concesión ni autorización para desarrollar actividad minera, conforme lo establece el artículo 70 del Anexo I de la Ley Q N° 5702.
“La ignorancia respecto de este punto por parte de distintos actores políticos de la oposición, o bien la mala fe, han derivado en denuncias públicas carentes de sustento técnico y jurídico. Estos planteos parten de una premisa incorrecta, ya que en el expediente referido no existe otorgamiento de permisos mineros ni concesión de derechos sobre el área solicitada”, destacaron en el mismo sentido.
Fred Machado tampoco aparece
También manifestaron que, ante la trascendencia pública del tema, “no existe ninguna solicitud ni derecho minero a nombre de Federico Machado en los registros de la Secretaría de Minería de la Provincia de Río Negro, por lo que las afirmaciones que lo vinculan con la titularidad de derechos mineros no se corresponden con los antecedentes administrativos disponibles”.
Respecto a la fuente de las versiones, apuntaron a directamente a la oposición peronista. “El Gobierno se ve en la necesidad de desmentir estas falsas denuncias públicas, que se han transformado en una metodología constante de los legisladores kirchneristas del Frente de Todos que intentan dañar al Gobierno”, resaltaron.
Ante esa certeza reclamaron que “tengan la responsabilidad institucional que Río Negro se merece”. Advirtieron que “la falacia y las mentiras no conducen a nada”.
Causa de la polémica
Los legisladores del bloque Vamos con Todos alertó días atrás que Cicarelli había recibido los permisos mineros y para fundamentarlo mencionaron una publicación del Boletín Oficial del 19 de marzo último que habría dado curso a la solicitud.
Sin embargo desde el gobierno lo desmintieron y explicaron como se desarrolla el trámite en estos casos:
- La ubicación del área en el Catastro Minero y su eventual publicación forman parte de una etapa inicial del procedimiento administrativo, cuyo objeto es dar publicidad a la solicitud y resguardar la prioridad frente a terceros, conforme a lo previsto en los artículos 65 y 69 del Anexo I de la Ley Q N° 5702 (Código de Procedimiento Minero de la Provincia de Río Negro).
- El registro de la solicitud de permiso de exploración tiene carácter provisorio y no implica concesión del permiso ni genera derechos frente al Estado, limitándose a mantener la prioridad frente a terceros hasta tanto se cumplan las restantes etapas del procedimiento (artículo 70 del Anexo I de la Ley Q N° 5702).
- La publicación en el Boletín Oficial constituye una exigencia legal orientada a garantizar la publicidad de los actos administrativos y la posibilidad de oposición por parte de terceros, sin que ello implique autorización para realizar actividad minera (artículos 70 y 71 del Anexo I de la Ley Q N° 5702).
- En este marco, la información que circula públicamente surge del sistema de Catastro Minero, el cual responde al principio de transparencia en la gestión de los recursos naturales. Dicha información refleja una registración provisoria de una solicitud en trámite, y no una autorización ni otorgamiento de derechos mineros.
- En consecuencia, la existencia del expediente, su registración o su visualización en sistemas públicos no pueden interpretarse como habilitación de actividad minera ni como otorgamiento de permisos, sino como parte del procedimiento administrativo regular previsto por la normativa vigente.
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