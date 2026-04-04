Protesta y bloqueo en la puerta de la histórica firma Moño Azul: por qué frenan la salida de la fruta

La medida de fuerza tiene lugar en uno de los empaques que la empresa posee en Villa Regina. Las razones del "trabajo a desgano".

Con una permanencia pacífica en las puertas de un empaque e impidiendo la salida de fruta , trabajadores de uno de los empaques de la histórica firma Moño Azul en Regina reclaman el pago de salarios, productividad y los días caídos por el cierre anticipado de la temporada.

Se trata de trabajadores de la reconocida empresa que desde esta semana se concentraron sobre los ingresos de la planta ubicada sobre el ingreso este a Villa Regina. Antes de llevar adelante la medida hubo presentaciones en la Secretaría de Trabajo , inspecciones e intimaciones a la empresa para cumplir con el pago dentro las 24 horas.

Ante el incumplimiento de la medida, con al apoyo del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén (SOEFRNyN) , en los últimos días iniciaron el reclamo con una permanencia pacífica.

Máximo Santibañez, secretario general de la seccional reginense del gremio, explicó que el reclamo se concentra el pago salarios, del ítem de productividad y al mismo tiempo por los días caídos por el cierre de temporada en forma anticipada.

La protesta cuenta con el apoyo del Sindicato

“Como Sindicato de la Fruta estamos acompañando a los trabajadores donde ya se tomó la decisión de cortar la salida de fruta de Moño Azul. Les cortaron prematuramente la temporada a los trabajadores, sin embargo, estaban sacando fruta para llevarla a trabajar a otros empaques”, indicó Santibañez.

Moño Azul

Agregó que “se decidió cortar la salida de fruta; aunque no están impidiendo el ingreso de fruta que ha sido cosechada en los últimos días en las chacras de la zona e incluso aquella que ya viene trabajada de otros galpones" para su ingreso a las cámaras frigoríficas.

De igual modo, varios camiones que ya estaban dentro de las instalaciones de Moño Azul con cargas programadas tienen permitida la salida al igual que cargas de jugos procesados.

Se implementará el "trabajo a desgano" en Moño Azul

“La medida es pacífica, los camiones con bins vacíos están saliendo. Esta permanencia se hace tanto en el sector del ingreso a báscula como en el ingreso principal de Moño Azul”, comentó el secretario general de la seccional reginense del gremio de la fruta.

Comentó que ya durante la temporada de trabajo y ante la dificultad en el cobro de productividad, los trabajadores implementaron medidas de protesta como el “trabajo a desgano”, aunque sin llegar al paro de actividades.

Por otra parte, adelantó que el reclamo de los trabajadores del empaque continuará durante los próximos días hasta lograr el cumplimiento en el pago de sueldos, productividad y también el reconocimiento por el pago de días caídos por el cierre anticipado de temporada.