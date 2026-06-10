Del Día del Intendente a armas no letales: qué debatirá la Legislatura

La Legislatura de Río Negro podría tratar este jueves proyectos clave sobre servicios, seguridad, patrimonio y el Día del Intendente.

La Legislatura de Río Negro se encamina a una nueva sesión ordinaria con una agenda que podría incorporar una serie de proyectos de ley que ya cumplieron su recorrido parlamentario inicial y se encuentran listos para su tratamiento en segunda vuelta .

La definición final sobre qué iniciativas integrarán el orden del día se conocerá tras la reunión de Labor Parlamentaria , instancia previa a la sesión prevista para el jueves.

Se trata de un conjunto de propuestas que abordan temáticas diversas , desde reconocimientos institucionales y reformas judiciales hasta medidas vinculadas a servicios públicos, seguridad y patrimonio histórico. Todas ellas ya superaron la primera vuelta legislativa , por lo que su eventual aprobación en esta etapa las convertiría en leyes provinciales.

ECP MUNICIPALIDAD (7) Buscan instaurar el Día del intendente cada 5 de diciembre en Río Negro. Estefania Petrella

Día del Intendente

Uno de los proyectos que podría ser tratado propone instituir el 5 de diciembre de cada año como el Día del Intendente y la Intendenta Municipal. La iniciativa busca conmemorar la primera elección de autoridades locales mediante voto popular, realizada en 1886, un hecho considerado fundacional para la autonomía municipal en el país.

El proyecto fue presentado por los legisladores Carmelo Pilquinao, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Pedro Dantas, y apunta a revalorizar el rol de los gobiernos locales en el desarrollo de las comunidades. Una iniciativa que tuvo controversias y discusiones en el recinto en su primera vuelta.

Suspensión de cortes de servicios básicos

Entre las iniciativas de mayor impacto social aparece la propuesta que plantea suspender hasta el 31 de diciembre de 2027 los cortes o interrupciones de servicios públicos domiciliarios esenciales, como el gas natural, la energía eléctrica y el agua.

El proyecto fue impulsado por un amplio bloque de legisladores, entre ellos Ana Marks, José Luis Berros, Daniel Belloso, Carmelo Pilquinao, Leandro García, Magdalena Odarda, Luis Ivancich, Ayelén Spósito y Luciano Delgado Sempé. La iniciativa busca garantizar el acceso a servicios básicos en un contexto económico complejo, priorizando la continuidad de prestaciones consideradas esenciales para la vida cotidiana.

Pilcaniyeu Viejo En la Región Sur, el paraje Pilquiniyeu Viejo busca ser declarado Sitio Histórico Provincial.

Patrimonio histórico en la Región Sur

Otro de los expedientes que espera su tratamiento definitivo es el que propone declarar Sitio Histórico Provincial al paraje Pilquiniyeu Viejo. Además, la iniciativa contempla otorgar la categoría de Monumentos Históricos Provinciales a los edificios del correo y del galpón de esquila y enfardado de lana ubicados en el predio del Centro de Educación Rural del paraje.

El proyecto apunta a preservar espacios emblemáticos de la historia regional, vinculados al desarrollo productivo y social de la Región Sur rionegrina, y fortalecer su valor cultural y educativo.

Cambios en la estructura judicial

También se encuentra en condiciones de ser tratado el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentado por el Superior Tribunal de Justicia. Si bien no trascendieron en detalle los alcances de la reforma, se trata de una iniciativa que podría impactar en el funcionamiento interno del sistema judicial provincial.

SFP Presentan pistolas taser camaras y nueva tecnologia para personal Policial (32) El uso de armas no letales en la Policía de Río Negro, podría ser una de las iniciativas a tartar. Sebastián Fariña Petersen

Uso de armas no letales por parte de la Policía

En materia de seguridad, la Legislatura podría avanzar con el proyecto que autoriza a la Policía de Río Negro a utilizar armas no letales o menos letales. La propuesta establece su uso para tareas de prevención, detección, contención y neutralización de situaciones delictivas o de riesgo para la seguridad pública.

La iniciativa se enmarca en un debate más amplio sobre el uso de la fuerza y la incorporación de herramientas alternativas que permitan reducir riesgos en intervenciones policiales.

Cambio de denominación en una comisión de fomento

Por último, también podría tratarse el proyecto que modifica la ley que regula el régimen de las comisiones de fomento, con el objetivo de cambiar la denominación de la Comisión de Fomento de Paso Flores por la de Siete Parajes. La propuesta responde a un planteo de identidad territorial y representación comunitaria.

La inclusión de todos estos proyectos en el temario dependerá de lo que se resuelva en la reunión de Labor Parlamentaria, donde los distintos bloques legislativos acuerdan la agenda de la sesión.