El invento que convertirá la plaga de tucura sapo en alimento

Una cooperativa inventó un dispositivo que puede cambiar drásticamente la crisis por la plaga de tucura sapo en Río Negro y otras provincias de la Patagonia.

La tucura sapo , un insecto parecido a una langosta, avanza por la Patagonia devorando los cultivos . En un pico histórico de la población de tucuras, el Senasa declaró situación de emergencia y dispuso distintas medidas para mitigar su impacto en la producción de Río Negro, Chubut y Santa Cruz . En ese contexto, una cooperativa inventó un dispositivo que puede convertir la plaga en alimento.

Tucuras En el paraje El Pedregoso, comuna de El Hoyo (Chubut), la Cooperativa COSERTEC presentó un prototipo revolucionario: una “aspiradora de tucura” que recolecta vivos a los insectos Bufonacris claraziana y los transforma en harina con 70 % de proteína.

¿Por qué la tucura sapo se convirtió en emergencia nacional? El SENASA declaró Alerta Fitosanitaria mediante Resolución 816/2025 (vigente hasta el 31 de marzo de 2026 ) para Río Negro, Chubut y Santa Cruz . Chubut ya había declarado Emergencia y/o Desastre Agropecuario en seis departamentos: Cushamen, Paso de Indios, Gastre, Telsen, Languiñeo y Tehuelches.

La especie es nativa, áptera (sin alas funcionales, por lo que avanza a ras del suelo) y polífaga. En estallidos puede llegar a 100-170 tucuras por m² (el umbral de plaga es solo 15/m²). Cada tres años aproximadamente se producen estos picos explosivos que en 2025 alcanzaron niveles históricos.

La ganadería extensiva está al borde del colapso por la drástica reducción de forraje disponible, mientras las tucuras invaden masivamente los entornos de los parajes rurales. Los más afectados son los pequeños productores y las comunidades originarias, que ven amenazada su subsistencia diaria.

De hecho, las tucuras invaden patios, cocinas, baños, aguadas y espacios domésticos, generando preocupación y afectando la vida cotidiana.

El INTA insiste en un manejo integrado de la plaga y destaca que el mejor momento de control es en estadios ninfales tempranos. Hasta ahora predominaba el cebo tucuricida (salvado de trigo + insecticida). Recientemente surgió una alternativa que puede ayudar a controlar la plaga y darle incluso un destino que ayude a distintos emprendimientos.

Se trata de una "aspiradora de tucuras". El dispositivo parte de una fumigadora mochila convencional con mínimas modificaciones. Según Omar Ferracuti, referente del cooperativa Cosertec que la desarrolló, cualquier productor puede instalarla y operarla en solo 10 minutos en pleno campo. El objetivo es doble: reducir la densidad de la plaga sin agroquímicos y generar un bioinsumo rentable.

tucura sapo

“Con pequeñas modificaciones logramos transformar una fumigadora en una absorbente de tucuras. El bicho queda vivo, como lo requiere INTA para su proceso”, explicó Ferracuti.

El dispositivo fue pensado especialmente para ser utilizado por los propios pobladores. “Fue una de las premisas de INTA. En diez minutos se instala el adaptador en la mochila y está lista para trabajar”, señaló Ferracuti.

Los desarrolladores de la aspiradora de tucuras sostienen que entre sus beneficios se encuentran:

Captura mecánica sin matar al insecto en el momento.

Análisis nutricional: 70 % de proteína cruda .

. Posibles destinos: harina para alimento balanceado de peces, biofertilizante o complemento proteico animal.

La Mesa Interinstitucional y el reclamo de los productores

La Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras (MTP) reúne a SENASA, INTA, CONICET y gobiernos provinciales. Sin embargo, los productores exigen un plan integral con aplicaciones aéreas (aviones y drones), método que ya demostró eficacia en Neuquén y Río Negro durante brotes anteriores.

Según Ferracuti, los resultados iniciales son alentadores: “La máquina ya está desarrollada y funcionando. Ahora debemos ver cómo sigue todo esto, porque sería un apoyo enorme para la gente que sufre esta plaga, no solo en lo económico, sino también en lo social”.

La “aspiradora de tucuras” de El Hoyo demuestra que, incluso en los territorios más remotos de la Patagonia, la cooperación y el ingenio local pueden transformar una plaga en recurso. Mientras las instituciones debaten estrategias a gran escala, una cooperativa chubutense ya está escribiendo el primer capítulo de la economía circular contra la tucura.