La Patagonia, en alerta: Se creó la Mesa de emergencia ante invasión de la plaga Tucura Sapo

Está coordinada por el Senasa e integrada por el INTA, gobiernos provinciales y municipios de las zonas afectadas por el inminente avance del insecto.

Coordinada por el Senasa e integrada por el INTA, gobiernos provinciales y municipios de las zonas afectadas, se creó la Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucura Sapo en la Patagonia. La medida de emergencia se adoptó casi en paralelo al alerta fitosanitaria preventiva que se declaró en Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante el avance de esta dañina plaga, un insecto herbívoro que amenaza los cultivos y la producción frutícola en la región.

La coordinadora de Protección Vegetal del Centro Regional Patagonia Sur del Senasa, Alejandra Verdejo , confirmó la conformación de la mesa en la cuál se producirán “acciones de cooperación e intercambio de información” y delinearán nuevas medidas.

“Tenemos muchos investigadores en el grupo, en busca de soluciones para el control de la plaga y llegar a los productores con capacitaciones. Básicamente les explicamos cómo hacer el monitoreo y las formas de control”, fundamentó la veterinaria.

tucura sapo

Por otro lado, adelantó cuando comenzará a funcionar esa mesa: “Se está conformando cronograma de tareas de acá a la finalización del alerta, el 31/03/2026, la idea es aumentar nivel monitoreo y capacitaciones para los productores”.

En otro orden, dejó un teléfono del Senasa para denunciar la presencia de la plaga: 1157005704.

Desde Senasa advirtieron que el Tucura Sapo representa una seria amenaza para los cultivos de la región y la producción agropecuaria, debido a que se alimenta de forrajes, lo que compite directamente con el alimento del ganado. La especie tiene determinados ciclos donde aumenta la densidad poblacional y constituye un riesgo para la producción.

El control tempranero del Tucura Sapo es el más eficaz

Los ciclos de nacimiento son a finales de junio y agosto, por esta razón estamos ante una temporada de alta densidad poblacional. Y lo que motivó a Senasa a disponer el alerta fitosanitaria preventiva para esta plaga que se presenta en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El control más eficaz reside en el control temprano, cuando el insecto todavía es pequeño y sensible a los tratamientos. La forma más efectiva de controlar la plaga de Tucura Sapo es con el control químico terrestre a través de insecticidas autorizados por Senasa, como puede ser cipermetrina, deltrametrina y también son utilizados durante los primeros estadíos de la especie, los tegumentos tucurucidas en la base de dimetoato.

tucura sapo plaga en la patagonia

El plan de acción también incluye la difusión de materiales informativos, alertas radiales y capacitaciones dirigidas a productores, con el objetivo de fortalecer la vigilancia comunitaria. La formación es clave para que el productor pueda reconocer los primeros signos de la plaga y actual rápidamente.