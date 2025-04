Polémica en el Círculo Italiano por orden de desalojo de la histórica escuela Dante Alighieri

La polémica quedó instalada y reflejada también en las redes sociales de la Fundación, que difundió un contundente comunicado bajo el título "Defendamos la Escuela Dante Alighieri de Cipolletti, no al desalojo por parte de la dirigencia del Círculo Italiano".

Embed

“Estamos muy tristes con todo lo que está sucediendo que es realmente asombroso. Y lo lamenta toda la comunidad, muchos alumnos que son de Cipolletti ya están haciendo correr el rumor de que nos sacan como si fuéramos extraños. Es increíble lo que está pasando, el Círculo no está cumpliendo en nada, hay un estatuto que no se respeta, están sacando de su lugar a una escuela emblemática”, señaló a LM Cipolletti.

Luego el directivo se refirió al contexto en el que se produce la ruptura entre las partes, que convivieron tanto tiempo en armonía. “El Círculo Italiano es una Asociación sin fines de lucro, fundada por los inmigrantes con el fin de servir a la comunidad, pero lamentablemente se fue quedando sin Comisión Directiva al ir desapareciendo los socios… Quedó en manos de poca gente, administrado de forma arbitraria”, explicó.

En paralelo, sostuvo que “en la Dante Alighieri nos encontramos con recursos escasos solo para funcionamiento de una escuela llena de historia. Pero sin embargo vinieron a pedirnos que nos vayamos”.

"En lugar del contrato de alquiler nos llegó la orden de desalojo"

Más allá de la resistencia inicial a la disposición y de que “no nos resignamos”, saben que la situación es compleja y adversa.

“En un principio continuamos con la actividad, tras tanto tiempo no había razón para irse pero ellos acudieron a la Justicia y tenemos orden de desalojo, debemos irnos de nuestra casa. Me reuní con el jefe de fiscales y aparentemente no hay marcha atrás”, comentó Masini.

Por otra parte, admitió que actualmente “el diálogo con la CD del Círculo está cortado, intentamos con ayuda externa conseguir el dinero para alquilarles, inicialmente nos dijeron que sí pero les pedimos que nos manden el contrato y nunca llegó. Lo que sí recibimos fue la orden de desalojo”, protestó.

En función de esto, reflexionó: “Creo que quieren hacer uso del espacio para otro fin, posiblemente comerciales… Estamos siendo asesorados, pero no la tenemos fácil”, aceptó en el final. Polémica en puerta.