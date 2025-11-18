Lali Espósito, Cazzu, Damas Gratis y más en la Fiesta de la Manzana: todos los detalles

Además, se presentarán Emanero, Damas Gratis, YSY A y Neo Pistea. Una grilla que promete. Todos los detalles de la tradicional fiesta.

Con una propuesta que combina espectáculos musicales, competencias, exhibiciones y espacios recreativos, la ya tradicional Fiesta Nacional de la Manzana volverá a reunir a miles de visitantes en General Roca en febrero. Lali Espósito será el plato fuerte de una fiesta que tiene grandes nombres.

El evento tendrá lugar en el predio de calle Tronador 260 y mantendrá su espíritu de homenaje al fin de la cosecha, con actividades culturales y productivas que año tras año convocan al público regional y nacional.

Entre las propuestas confirmadas se encuentran el “Concurso del Peso de la Manzana”, el “Concurso de Embaladores y Embaladoras”, el “Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo”, el “Concurso de Ideas Emprendedoras” y el “Mini-Circuito Productivo Infantil”. También habrá Paseo Gastronómico, ferias, exposiciones, parque de diversiones y diversos atractivos para todas las edades.

Grilla artística 2026

La programación de espectáculos nacionales ya tiene sus nombres definidos.

Viernes 20: YSY A y Neo Pistea.

Sábado 21: Emanero y Damas Gratis.

Domingo 22: Lali y Cazzu.

Además, la fiesta contará con la participación de músicos y cuerpos de baile regionales, que se presentarán tanto en el escenario mayor “Carlos Soria” como en el Regional “Nuestros Artistas”.

Sin dudas, una de las artistas del momento, Lali será el broche de oro de una fiesta que promete mucho. Mariana Espósito, de 34 años, viene de realizar el "Lali Tour 2025" en Argentina que incluyó a Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza y el cierre en el Ruca Che de Neuquén.

Identidad, turismo, deporte y movimiento económico

La intendenta María Emilia Soria destacó el impacto cultural y económico de la celebración. Señaló que la Fiesta Nacional de la Manzana “implica un fuerte impulso al turismo y al comercio local, pero sobre todo es un homenaje a nuestra propia identidad, una experiencia que compartimos en familia o con amigos cuando disfrutamos de espectáculos musicales de primer nivel, paseamos por el Predio, nos encontramos con nuestra cultura, con nuestra historia y las tradiciones valletanas”.

La agenda también incluirá el clásico Manzana Skate Park y el Tría Cross de la Manzana, la competencia combinada que tendrá como escenario el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Entradas y próximos anuncios

Como cada año, el ingreso general será gratuito, mientras que se venderán accesos preferenciales para quienes deseen ubicaciones más cercanas a los espectáculos. En los próximos días se darán a conocer detalles ampliados sobre actividades, concursos y aspectos organizativos de la edición 2026.

Aseguran que se suspende la Fiesta Nacional de la Pera

Por ahora no es oficial pero en Allen dan por hecho que no habrá Fiesta Nacional de la Pera 2026. La cancelación de la próxima edición de la histórica celebración “ya es un secreto a voces dentro del municipio”.

Un tema casi cerrado, si bien todavía nadie salió a confirmarlo públicamente. ¿Las razones de la suspensión? En medio de un contexto económico complicado, la administración habría resuelto suspender el evento más representativo de Allen, según indica el portal AN Allen.

La suspensión del evento, lejos de ser una simple medida administrativa, golpea de lleno a la identidad de la ciudad. Una celebración que forma parte del ADN allense, un símbolo cultural y productivo.

“Frente a este panorama, la Fiesta de la Pera podría volver a las raíces. Recuperar la organización en manos de allenses en conjunto con instituciones, aquella que dio origen a la Fiesta. Una Comisión Organizadora integrada por vecinos y vecinas comprometidos, podría ser el camino para reconstruir lo que la política dañó”, asegura, siempre en tono crítico, AN Allen.