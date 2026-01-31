Operativos sorpresa en el Lago Pellegrini: detectaron conductores alcoholizados

Una moto y un auto fueron secuestrados tras detectar a sus conductores con alcoholemia positiva regresando del Lago Pellegrini. Enterate por dónde continúan los controles de tránsito.

Los operativos de tránsito y control, continúan a lo largo de la temporada estival en Río Negro.

Mientras el verano sigue convocando a cientos de vecinos y turistas, el inicio del fin de semana volvió a dejar en evidencia a los conductores que regresan del lago conduciendo luego de beber alcohol. En ese contexto, se intensificaron los operativos de tránsito en el acceso y sectores estratégicos del Lago Pellegrini , en una temporada marcada por mayor circulación vehicular y una agenda cargada de actividades recreativas.

El viernes por la tarde, entre las 18 y las 22, personal del Destacamento 115 de la Policía de Río Negro junto al Cuerpo de Seguridad Vial desplegó el operativo denominado “Impacto Lago Pellegrini”. La intervención incluyó controles de documentación, pruebas de alcoholemia e identificación de personas tanto en el acceso a la sede policial como en distintos puntos de la península.

El saldo del procedimiento fue 130 vehículos controlados, 160 personas identificadas y el secuestro de un automóvil y una motocicleta por alcoholemia positiv a. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la recomendación central para quienes eligen pasar el día en el lago: “si van a conducir, no beban”.

Además de los controles viales, el Destacamento 115 mantiene presencia permanente en la zona para atender otras situaciones propias del verano, como picadas clandestinas y ruidos molestos, problemáticas que suelen ser denunciadas por los propios visitantes y residentes del lugar. Las autoridades confirmaron que estos operativos continuarán durante todo el fin de semana y se extenderán a lo largo de febrero, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir riesgos en uno de los destinos más concurridos del Alto Valle.

cobro estacionamiento lago pellegrini Se cumplen dos semanas de la entrada en vigencia del cobro del estacionamiento por parte de la Municipalidad de Cinco Saltos. Gentileza

Dos semanas de estacionamiento pago

A la par del refuerzo de controles, la temporada también trajo una novedad que ya cumple dos semanas de implementación: el estacionamiento pago en la Península Ruca-Có. La medida fue puesta en marcha por la Municipalidad de Cinco Saltos y establece un importe de $3 mil por vehículo para quienes utilicen los sectores habilitados del lago.

El cobro se realiza los viernes, sábados y domingos, de 8 a 21, y puede abonarse mediante efectivo, transferencia, tarjeta o sistema QR. En todos los casos, el conductor recibe un comprobante que funciona como garantía de pago, con datos personales y la patente del vehículo cuando se trata de efectivo.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la recaudación tiene como destino afrontar los costos adicionales de la temporada estival 2025/2026. Durante estos meses, el municipio despliega personal de distintas áreas, Tránsito, Comercio, Cultura y Turismo, Deporte, Desarrollo Social y Obras Públicas, para sostener el funcionamiento del balneario, las actividades recreativas y los servicios básicos.

El aumento sostenido de visitantes en la Península Ruca Có implica mayores gastos operativos. Por eso, los fondos obtenidos a través del estacionamiento están orientados al mantenimiento de la costa, la limpieza del predio y la provisión de servicios como baños públicos, parrillas y otras instalaciones. El pago también incluye el acceso al balneario y el uso de toda la infraestructura disponible.