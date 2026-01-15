Atención turistas: comienza el cobro de estacionamiento en el Lago Pellegrini

A partir de mañana viernes 16 de enero, la Municipalidad de Cinco Saltos iniciará la recaudación para las personas que asistan a la península y utilicen el estacionamiento.

A partir del viernes 16 de enero comenzará el cobro de entrada al Lago Pellegrini.

La Municipalidad de Cinco Saltos iniciará con el cobro para quienes asistan a la Península Ruca-Có del Lago Pellegrini y utilicen el estacionamiento del lugar. El importe de 3000 pesos comenzará a cobrarse el viernes 16 de enero . Se podrá abonar con efectivo, transferencia y QR.

La recaudación se llevará adelante los viernes, sábados y domingos desde las 8.00 hasta las 21.00 horas, en los sectores habilitados y señalizados en inmediaciones del Lago Pellegrini . El objetivo es garantizar la limpieza y el mantenimiento de la costa del lago Pellegrini ante la presencia de cientos de vecinos que asisten para disfrutar del lugar.

La ordenanza establece que las formas de cobro serán a través del sistema digital QR o mediante posnet , con el comprobante de transferencia o ticket emitido que será válido como garantía de pago. Las personas que soliciten abonar en efectivo , recibirán un comprobante de pago emitido por la autoridad de aplicación. El mismo deberá ser numerado, contar con los datos personales del conductor y la patente del vehículo .

El objetivo de la implementación del cobro de estacionamiento es la recaudación de fondos para afrontar la temporada de verano 2025/2026 en el Lago Pellegrini. La Municipalidad de Cinco Saltos detalló que durante la época estival se afecta personal municipal de diferentes áreas como Tránsito, Comercio, Cultura y Turismo, Deporte, Desarrollo Social y Obras Públicas para el desarrollo de actividades.

Lago Pellegrini playa .JPG El objetivo de la recaudación es garantizar el mantenimiento del lugar.

El aumento de las actividades en la Península Ruca Có y Lago Pellegrini, requieren una serie de gastos necesarios que permitan brindar los diferentes servicios municipales. Por esta razón, los fondos recaudados serán destinados a afrontar estos costos extras durante la temporada de verano.

El pago de la entrada contemplará el costo del servicio de mantenimiento de la playa de estacionamiento, la entrada al balneario del Lago Pellegrini y la utilización de servicios en el lugar como los baños públicos, parrillas y demás instalaciones.

lago pellegrini El destino de la recaudación será para el mantenimiento de sectores y garantizar la limpieza de los baños.

La aprobación del Concejo Deliberante de Cinco Saltos

El Concejo Deliberante de Cinco Saltos aprobó la Ordenanza Municipal el 23 de diciembre que establece el cobro de estacionamiento vehicular en la Península Ruca-Có del Lago Pellegrini durante la temporada de verano. La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo municipal y fue aprobada en la sesión del lunes 22 de diciembre con cinco votos afirmativos y dos negativos.

La votación contó con el respaldo de los bloques Avancemos Cinco Saltos, UCR/ARI y Juntos Somos Río Negro, mientras que los concejales de Nos Une votaron en contra del proyecto. Tras la sanción, el texto deberá ser promulgado por el Ejecutivo para su implementación.

Lago Pellegrini playa 2.JPG La entrada al Lago Pellegrini podrá ser abonada en efectivo, transferencia o QR.

El artículo 5 de la ordenanza municipal establece que la persona a cargo del cobro deberá llevar un listado diario de los vehículos que ingresen al predio. La lista deberá registrar la cantidad de rodados que abonen el estacionamiento con el detalle de la patente del automóvil y el método de pago elegido por el contribuyente.

Durante el debate se señaló que el proyecto aprobado no detalla aún la cobertura de seguro para los vehículos que abonen el estacionamiento, ni explica qué personal municipal será asignado a la gestión de cobro de la entrada, funciones que deberán definirse en la reglamentación.

También se señaló la necesidad de ordenar el estacionamiento fuera de los sectores pagos, una situación que generó inconvenientes en años anteriores, por la obstrucción del ingreso y egreso a garajes particulares. Un episodio que genera problemas entre los vecinos, propietarios y visitantes que buscan disfrutar de la costa del Lago Pellegrini.