Se confirmó la identidad del joven que murió en un accidente sobre la Ruta 22

Un conductor de Cipolletti protagonizó un choque fatal en Ruta 22, una moto fue embestida y murió un joven de 19 años. Confirmaron la identidad de la víctima.

El siniestro se registró cerca de las 2:15 del sábado.

Un nuevo accidente fatal volvió a generar conmoción en la región durante este fin de semana. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del kilómetro 1161, en jurisdicción de Cervantes , y dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años , mientras que otro motociclista permanece internado con lesiones de consideración.

El accidente se suma a una seguidilla de siniestros que se registraron en este corredor clave del Alto Valle , donde el tránsito pesado, los vehículos particulares y las motos conviven en un escenario de alta circulación.

Según confirmaron fuentes involucradas en la investigación del siniestro, el joven fue identificado como Cristian Sebastián Castillo. Tenía 19 años y vivía en Cervantes.

Con respecto al accidente, el Cuerpo de Seguridad Vial detalló que el siniestro se registró cerca de las 2:15 del sábado e involucró a un Peugeot 2008 que circulaba en sentido este–oeste, conducido por un hombre domiciliado en Cipolletti, quien viajaba acompañado por una mujer de 33 años.

accidente cervantes ruta 22 Un accidente fatal tuvo lugar en la madrugada del sábado en la ruta 22. Un joven de 19 años murió. Gentileza

Por motivos que aún son materia de investigación, el automóvil impactó contra una motocicleta 110 cc de color negro que se desplazaba en el mismo sentido. En el rodado menor se movilizaban dos jóvenes: el conductor, de 21 años y oriundo de Mainqué, y su acompañante, de 19 años, con domicilio en Cervantes.

El impacto fue violento y provocó que ambos ocupantes de la moto sufrieran múltiples contusiones y politraumatismos.

Las víctimas fueron trasladada de urgencia

Tras el choque, los dos jóvenes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y trasladados de urgencia al hospital de General Roca, donde ingresaron con lesiones de gravedad.

Durante las primeras horas posteriores al accidente, el equipo médico realizó distintas intervenciones para intentar estabilizarlos. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal de salud, el acompañante de la motocicleta falleció horas más tarde como consecuencia de las heridas sufridas.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y servicios de emergencia, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del choque.

Además, confirmaron que las actuaciones judiciales ya fueron iniciadas y buscan determinar responsabilidades. Entre los puntos que se analizan se encuentran la velocidad de circulación, las condiciones de visibilidad al momento del impacto y el estado de ambos vehículos, además de los exámenes de rigor practicados al conductor del automóvil.

Sobre los ocupantes del automóvil no se informó el estado de salud al respecto, pero sí se constataron importantes daños materiales sobre el rodado.