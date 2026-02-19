Río Negro paga la primera cuota de $125.000 a empleados públicos

El cobro alcanza a los trabajadores de la administración pública, profesionales de la salud, agentes penitenciarios y personal policial. El sector docente será excluido del pago.

El Gobierno de Río Negro confirmó que este viernes 20 de febrero se abonará la primera cuota de $125.000 correspondiente a la compensación extraordinaria acordada en la Mesa de la Función Pública . El pago alcanzará a los trabajadores de la administración pública, empleados de la salud , al personal policial y penitenciario .

El pago alcanzará a los agentes comprendidos en las leyes 1.844 y 1.904 , además del personal policial y penitenciario. El sector docente no está incluido, debido a que la conducción de Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ) rechazó la propuesta salarial presentada en el ámbito paritario.

La suma corresponde a la primera parte de una compensación total de $250.000 , dividida en dos cuotas iguales , es decir se abonará el primer monto de $125.000 . Este monto integra el esquema salarial propuesto por el Ejecutivo provincial, que fue aceptado por Asociación de Trabajadores de la Educación (ATE).

Además, el pago se suma al aumento del 5,29% liquidado con los haberes de febrero, aplicado mediante el mecanismo de actualización automática atado al índice de inflación.

ATE RÍO NEGRO La compensación extraordinaria fue aceptada por ATE.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron su voluntad de sostener el diálogo con los gremios y señalaron que la propuesta incluye actualización automática y sumas extraordinarias que brindan certezas en un contexto económico complejo.

Próximos pagos y actualizaciones en la Ayuda Escolar

En marzo se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también de $125.000, junto con la Ayuda Escolar, que tendrá un incremento del 100%. El beneficio alcanzará los $80.000 por hijo y ascenderá a $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.

En abril se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación registrada en febrero y marzo, y se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria por $125.000. El esquema se completará en mayo con el pago de la segunda cuota del mismo concepto.

Unter paritarias 1 El gremio docente Unter se movilizó esta mañana en el Puente 83.

El Gobierno jugó la misma carta y Unter volvió a exigir recomposición salarial

Tal como había sido anticipado, el viernes se concretó una nueva audiencia paritaria entre el Gobierno provincial y el gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), con el objetivo de avanzar en una definición sobre la escala salarial 2026. El encuentro se desarrolló en Viedma y dejó en evidencia, una vez más, la distancia entre las demandas del sector educativo y la propuesta oficial, que replica el mismo esquema ya ofrecido a otros sindicatos estatales.

Durante la reunión, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos presentó una propuesta basada en un mecanismo de actualización automática bimestral del sueldo bruto, atado a la evolución del IPC Nacional y el IPC Viedma. Según se detalló, los haberes de febrero se actualizarán de acuerdo con la variación inflacionaria de diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras que los salarios de abril tomarán como referencia el IPC de febrero y marzo.

A esto se sumó el anuncio de una suma fija no remunerativa de $250.000 por agente, por única vez, en concepto de compensación económica por los últimos meses de 2025. Ese monto se pagará por planilla complementaria en dos cuotas: $125.000 el 20 de febrero y otros $125.000 el 20 de marzo. Además, se estableció un incremento del 100% en el ítem Ayuda Escolar, que pasará a $80.000 y a $160.000 para familias con hijos con discapacidad, a abonarse con los haberes de febrero.

Paritaria UNTER (1) El gremio docente rechazó la última propuesta de incremento salarial en la mesa paritaria. Gentileza

Del lado del Ejecutivo participaron la secretaria de Educación Silvia Arza, los vocales gubernamentales Romina Procoppo y Fabio Sosa, la secretaria general del Consejo Provincial de Educación Claudia Tejeda y la secretaria de Administración Mónica Temprano. Por UnTER estuvieron presentes la secretaria general Laura Ortiz, el secretario adjunto Félix Mauricio Ovadilla, la secretaria gremial Gabriela Cecilia Aguilar, la secretaria de Prensa Melisa Lilen Verbeke, el asesor legal Diego Broggini, la secretaria de Salud en la Escuela Mariana Yanina Rucci y la secretaria de Actas y Administración Ana María Inchassendague.

El reclamo docente: recomposición y salario testigo

Desde el sindicato dejaron constancia de la ausencia de la ministra de Educación Patricia Campos, un hecho que calificaron como “una falta de responsabilidad política frente a la gravedad del escenario salarial que atraviesan los trabajadores de la educación”.

Paritaria UNTER Unter finalmente rechazó la propuesta de incremento salarial.

Unter llegó a la mesa paritaria con el mandato del Congreso Extraordinario realizado el 29 de enero en San Antonio Oeste, donde se votó exigir un piso de $2.000.000 para el cargo testigo, una recomposición por lo perdido durante el último trimestre de 2025 y que todas las propuestas sean remunerativas y bonificables. También se reiteró el pedido de actualización de la ubicación y el pago del 80% para las escuelas de la Zona Andina.

Sin embargo, desde el gremio remarcaron que la propuesta del Gobierno “replica lo ofrecido a otros sectores”, sin contemplar las particularidades del salario docente ni las demandas específicas planteadas por la organización sindical. En concreto, el Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa tres puntos centrales: la suma compensatoria extraordinaria, el esquema de actualización bimestral por IPC y la ayuda escolar.

Para Unter, esta oferta no alcanza. “No atiende las necesidades reales del sector docente, no recompone el salario ni garantiza condiciones dignas para enseñar y aprender ”, expresaron tras el encuentro. La conducción sindical reafirmó que el eje sigue siendo la recomposición salarial y no solo el acompañamiento de la inflación, en un contexto donde el poder adquisitivo viene golpeado desde hace varios meses.