La grilla completa de la Fiesta Nacional de Playas Doradas: ocupación total en la región del futuro

La zona en la que funcionará Vaca Muerta Sur vibra con una nueva edición del festival que año a año crece a pasos agigantados.

El cierre de la Fiesta Nacional de Playas Doradas estará a cargo del gran Ulises Bueno.

Playas Doradas transita su semana más convocantes del verano con niveles de ocupación que superaron el 95% para los Carnavales y que prácticamente llegan al 100% de cara a la esperada nueva edición de la Fiesta Nacional que se vivirá esté fin de semana, confirmaron desde la municipalidad.

El movimiento turístico es intenso y la demanda de alojamiento, gastronomía y espacios comerciales se encuentra en niveles máximos. El sector gastronómico ya alcanzó el 100% de ocupación , mientras que los espacios destinados a feriantes y reventas se encuentran entre el 90 y el 95% cubierto s. Esto anticipa un paseo comercial colmado y una importante circulación de público durante las tres jornadas.

La alta participación de emprendedores y comerciantes locales y regionales consolida el perfil productivo del evento, que no solo convoca por su grilla artística sino también por su impacto económico.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Playas Doradas - Sierra Grande 2025 (@playasdoradassg)

La combinación de ocupación plena, oferta gastronómica completa y una grilla artística de alto nivel anticipa un fin de semana de fuerte impacto económico para la región. El movimiento hotelero, el consumo en restaurantes y la actividad comercial reflejan una temporada que consolida a Playas Doradas como uno de los destinos emergentes más elegidos del litoral rionegrino.

Con el escenario en pleno montaje, las entradas en sus últimas disponibilidades y la expectativa en ascenso, la localidad se prepara para vivir tres jornadas que prometen música, turismo y celebración a gran escala.

Arriban los artistas y todo queda listo para la Fiesta

En paralelo al arribo de visitantes, avanzan contra reloj los trabajos logísticos para el evento central. El martes inició el armado del escenario principal, mientras que el día anterior se realizaron tareas de movimiento de suelo y acondicionamiento del predio. Y luego e fueron ultimando los detalles.

Desde el municipio confirmaron que continúa la venta anticipada de entradas y bonos, al tiempo que recomendaron a los interesados adquirirlas con tiempo. “Todavía quedan lugares, recomendamos a la gente que haga su compra con anticipación. De igual manera se va a estar vendiendo los días de la fiesta”, indicaron.

Playas Doradas Playa y espectáculos de primer nivel, una combinación perfecta en la Fiesta Nacional de Playas Doradas.

Las entradas corresponden exclusivamente al sector preferencial, destinado a quienes deseen una ubicación diferenciada frente al escenario. Se puede conseguir de forma presencial en la Secretaría de Hacienda, o de manera online a través del sitio oficial plateaunotickets.com.

Además, los bonos continúan comercializándose mediante agentes municipales y también estarán disponibles durante las jornadas del evento, hasta el domingo a las 12 del mediodía.

La grilla completa de la Fiesta

Con artistas de fuerte convocatoria nacional y regional, la Fiesta Nacional de Playas Doradas se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario estival en la provincia. Esta es la programación:

-Viernes 20 de febrero: Nico Mattioli

-Sábado 21 de febrero: Destino San Javier y Sharon y Los Camperos del Chamamé

-Domingo 22 de febrero (gran cierre): Ulises Bueno