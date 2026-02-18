Quién se coronó como el primer campeón nacional de sapito

Bariloche se convirtió en el escenario del primer Campeonato Nacional de Sapito con la participación de 70 competidores. El ganador fue Matías Monsalves , oriundo de Luis Beltrán y radicado en la ciudad cordillerana, que logró 18 rebotes y se consagró como el primer campeón nacional de esta disciplina.

En una jornada que combinó naturaleza, competencia y espíritu patagónico, se realizó en la Playa Sin Viento del Lago Moreno. Los participantes debían lanzar piedras planas sobre el agua buscando la mayor cantidad de rebotes , en un clásico juego que convocó a vecinos y turistas.

La iniciativa fue impulsada por Cervecería Patagonia y contó con la presencia de un jurado internacional: el británico Phill Bloxham, poseedor de un récord mundial de 150 metros en la disciplina.

La actividad comenzó con la categoría amateur y luego continuó con la profesional, en la que los participantes podían inscribirse el mismo día y tenían un solo lanzamiento. Los dos mejores avanzaban a competir con los profesionales en duelos directos.

sapito

El flamante campeón ganó la categoría amateur con 18 rebotes y luego avanzó hasta quedarse con la final profesional en un mano a mano al mejor de tres tiros. “Me anoté un poco en broma y terminé ganando”, contó entre risas.

El primer campeón nacional de sapito

Se trata de Matías Monsalves, oriundo de Luis Beltrán y radicado en Bariloche, donde trabaja como guía de pesca en el Lago Nahuel Huapi. “Vi la publicación en las redes de la cervecería y lo tomé como un juego. Siempre viví cerca del agua, en Beltrán, y tirar sapito era algo que hacía con amigos. El día anterior fui a juntar piedras planas al lago, no practiqué, solo elegí buenas piedras” explicó sobre su participación.

Tras imponerse en la amateur, avanzó a la competencia profesional y fue superando rondas hasta llegar a la final. “Casi sin querer fui pasando rondas hasta que llegué a la final y tuve la suerte de hacer buenos tiros”.

playa sin viento bari La competencia tuvo lugar en la Playa Sin Viento del lago Moreno.

Desde la organización señalaron que el campeonato busca posicionar al sapito como el “Deporte Nacional Patagónico”, poniendo en valor el vínculo con la naturaleza y el espíritu de encuentro. “El lujo está en lo simple: una piedra, el agua y la emoción de competir”, destacaron.

El evento incluyó refrigerio para competidores, música en vivo, DJ y un cierre en la cervecería ubicada en Circuito Chico con vistas panorámicas. El premio principal fue una estadía en OVO Patagonia, en El Chaltén, con vista al Fitz Roy. Se trata de un moderno alojamiento de cuatro cápsulas adosadas a un paredón de roca de 270 metros de altura frente al imponente cerro.

ovo El premio principal fue una estadía en OVO Patagonia, en El Chaltén, con vista al Fitz Roy.

Para Monsalves, el momento más especial no fue la coronación: “Lo que más disfruté fue la presencia de mis amigos y sus caras de ‘no puedo creer lo que está pasando’”. El campeón expresó su deseo de que el evento continúe en los próximos años y cerró con humor: “Aunque sea para mirar. Si quiero volver a competir, voy a tener que practicar”.