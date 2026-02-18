Los nombres más elegidos en Río Negro durante 2025

Los datos surgen del informe del Registro Nacional de las Personas con la información del Registro Civil de Río Negro. El curioso nombre que ingresó al podio.

El informe del Registro Nacional de las Personas (Renaper) con datos recopilados por el Registro Civil de Río Negro , difundió los nombres más elegidos para mujeres y varones durante el 2025. El ranking femenino tiene algunos nombres repetidos en años anteriores e ingresó en la selección un extraño nombre para los niños rionegrinos.

Los nombres Isabella, Olivia y Valentina encabezaron las elecciones para niñas nacidas en Río Negro durante 2025. Mientras que Benjamín, Gael y Valentín fueron los preferidos para los varones. Los datos surgen de los registros del Registro Nacional de las Personas recopilados por el Registro Civil provincial.

El ranking femenino se completa con Sofía, Jazmín, Emma, Mia, Emilia, Martina, Ámbar, Aitana, Zoé, Franchesca, Victoria, Renata, Abigail, Alma, Catalina, Delfina y Luz, nombres que mantienen su presencia entre las preferencias de las familias. El nombre Delfina fue uno de los más seleccionados durante 2024.

Los nombres más elegidos para varones

Entre los varones, la lista continúa con Mateo, Bautista, Enzo, Giovanni, Liam, Noah, Julián, Bastián, Ezequiel, Benicio, Valentino, Tomás, Agustín, Editan, Felipe, Elian y Lorenzo, lo que muestra una combinación de opciones tradicionales y contemporáneas. El listado incluyó un nombre que no estuvo presente en años anteriores, como Giovanni.

Los datos reflejan tendencias que mezclan nombres clásicos con propuestas modernas y de proyección internacional, consolidando patrones de elección que se repiten en los últimos años dentro de la provincia.

El informe fue elaborado por la Dirección Nacional de Población sobre la base de registros administrativos del RENAPER, con información actualizada al 30 de enero de 2026.

Un nene del Alto Valle fue bautizado con un nombre que no se registra hace más de 80 años en Argentina

El 14 de agosto de 2025, LMNeuquén publicó una nota en la que informaba el curioso caso del nombre "Toto". En la misma, según el Registro Nacional de las Personas, el último caso en el que un niño fuera registrado de esa manera data del año 1937. Sin embargo, LMCipolletti pudo dar con una familia rionegrina que está integrado por un pequeño de tres años que lleva ese nombre.

El caso fue registrado en 1937 en momentos en que un bebé fue anotado como “Toto” en Argentina. Hasta ahora, se trataba de un caso singular que forma parte de una amplia lista que componen más de 29 mil nombres únicos, es decir, que solo fueron asignados una sola vez en toda la historia de los registros civiles de la Argentina.

Los datos fueron proporcionados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que contabiliza 29.088 nombres exclusivos, reflejo de la diversidad cultural, la inventiva de los padres o, en ocasiones, de errores ortográficos que se perpetuaron en las inscripciones.

Toto, el rionegrino

De esta manera, el nombre "Toto" estuvo sin registrarse 85 años. El niño que rompió con esa racha es de General Roca y hoy tiene 3 años, tres meses y 17 días. Toto Epifanio Lorca, nació el 28 de abril de 2022 en la ciudad donde hoy vive junto a Luciana y Ezequiel, su mamá y su padre.

Según contaron a LMCipollletti, su nombre fue elegido por consenso entre madre y padre porque no había acuerdo en primer termino. "El papá quería ponerle Homero, yo dije que le iba a decir Toto y ahí nació la idea de llamarlo así" reveló la mamá.

La madre, sin poder contener su orgullo y satisfacción, lo describió como "un nene muy activo, muy dinámico, muy sociable, con mucho carácter. Le gusta mucho jugar a los autitos y andar en bicicleta, compartir...".

"El dice que es hincha de Boca, de Deportivo Roca y de viva Perón" dijo su padre, orgulloso: "me salió bostero y peronista, ya estoy realizado".

"Cuando lo contamos en nuestra familia hubo sorpresas, negativas de abuelos, algunos signos de aprobación de amigos más piolas y otros no tanto" agregó entre risas Luciana, que luego aclaró que "hoy están encantados" con su nombre particular, algo que sin dudas lo hace único.