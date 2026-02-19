Paro de la CGT en Río Negro: más de 200 camiones parados en la Ruta 151

Desde el gremio de Camioneros Río Negro confirmaron su adhesión al paro y se registraron las primeras medidas en las rutas de la provincia.

Aseguraron que la medida comenzó a las 6 y durará hasta las 18 horas.

Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un paro general de 24 horas que ya se siente con fuerza en Río Negro y el Alto Valle. La medida, en rechazo a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, encontró una de sus primeras imágenes en la paralización de más de 200 camiones a la vera de la Ruta Nacional 151 , donde conductores detuvieron sus unidades y generaron una postal que ya circula en redes sociales y grupos de mensajes.

La protesta gremial, que reúne a distintos sindicatos adheridos, tomó fuerza desde las primeras horas de la mañana y promete extenderse con más cortes, movilizaciones y afectaciones en distintos servicios de la región y del país.

En la zona de Catriel y a lo largo de la Ruta 151 , decenas de transportistas detuvieron sus camiones como forma de adhesión al paro impulsado por la CGT. La imagen de las filas de vehículos estacionados a la vera de la ruta no solo evidencia el alcance de la medida, sino que también causa demoras y restricciones para el tránsito en esa arteria clave de la provincia.

Las detenciones fueron registradas por automovilistas que transitaban por el lugar y compartieron videos e imágenes que rápidamente se viralizaron.

Qué impulsa este paro

La jornada de protesta de 24 horas fue convocada por la CGT en rechazo al proyecto de reforma laboral que promueve el gobierno nacional, y coincide con el inicio del tratamiento del texto en la Cámara de Diputados de la Nación. La medida ya generó un impacto significativo en distintos sectores del país, paralizando servicios esenciales y generando afectaciones en transporte, educación y atención bancaria.

En la región del Alto Valle, gremios como Camioneros llevaron adelante algunas de las primeras acciones de fuerza desde temprano, marcando presencia con cortes y la detención de camiones en rutas provinciales.

Servicios públicos, educación y bancos: cómo se siente el paro

El paro general se siente con fuerza en múltiples frentes:

Bancos y servicios financieros no atienden al público de manera presencial, aunque los canales digitales y cajeros automáticos mantienen operatividad.

Escuelas y clases se verán afectadas por la adhesión de gremios docentes en toda la provincia, con actividades suspendidas o alternas.

Administración pública y oficinas de servicios permanecerán sin atención o con funciones reducidas.

Además, en localidades como Cipolletti y Fernández Oro, las organizaciones sindicales convocaron a actividades locales y volanteadas para visibilizar sus reclamos durante la mañana.

Movilizaciones en Río Negro y adhesiones

La medida de fuerza no se limita a rutas y camiones. En distintas ciudades de Río Negro, desde la conducción de sindicatos como ATE y CTA confirmaron concentraciones y movilizaciones programadas para esta tarde y noche.

Las principales actividades de protesta están previstas en General Roca, Viedma y Bariloche, donde los gremios marcharán para reforzar el rechazo a la reforma laboral y exigir a los legisladores que escuchen las demandas de los trabajadores.

Un paro con impacto nacional

La huelga general convocada por la CGT se siente en todo el país: desde la paralización del transporte público y cancelaciones de vuelos hasta bancos cerrados y servicios restringidos, en una jornada que marca un fuerte pulso en el contexto político y social argentino.

Mientras la Cámara de Diputados debate la reforma impulsada por el gobierno, los gremios mantienen la medida de fuerza, evidenciando el nivel de conflicto social que atraviesa el país.

Este es un día de paro con ecos en cada rincón de Río Negro y la región, y las próximas horas serán clave para medir el impacto real de la protesta en la vida cotidiana y en la marcha del proyecto de reforma laboral.