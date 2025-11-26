Habilitan nuevos medios de pago en el transporte público de Cipolletti, Roca y Viedma

Usuarios de líneas municipales y nacionales ya pueden elegir cómo abonar sus pasajes con tarjetas, celulares, relojes inteligentes o QR. Todos los detalles.

Los servicios de transporte urbano e interurbano de Río Negro incorporaron nuevos medios de pago electrónicos que ya están disponibles para pasajeros de 23 líneas municipales de Cipolletti , Viedma y General Roca , y de tres líneas nacionales que conectan la provincia con Neuquén y también con Carmen de Patagones.

La actualización permite a los usuarios elegir entre tarjetas sin contacto, tecnología NFC, SUBE y códigos QR para poder pagar el pasaje, sin cambios en los valores.

En Viedma, los nuevos sistemas funcionan en los recorridos A, B, C, D, E, F y G.

En General Roca, se sumaron los servicios Aeroclub–140 Viviendas, Barrio Nuevo, Chacra Monte–Paissanidis, Islas Malvinas–Puente Cero, J.J. Gómez–Alta Barda, Mosconi–La Rivera, Paso Córdoba, Quinta 25 y Stefenelli–La Costa.

También se suman líneas nacionales

En jurisdicción nacional, los medios de pago se pueden utilizar en las líneas 911 y 914, que unen al Alto Valle de Río Negro con Neuquén, y en la 908, que conecta a Viedma con Carmen de Patagones, en Buenos Aires.

Todos los medios disponibles

Los pasajeros pueden pagar con tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto; con celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas; con SUBE física o digital; y con código QR generado desde billeteras electrónicas.

El sistema funciona acercando la tarjeta, celular o reloj inteligente al lector ubicado debajo de la pantalla del validador. Para el QR, se debe generar el código en la billetera y apoyarlo en el lector inferior.

Tarifas y beneficios sociales

El valor del pasaje no cambia según el método elegido, y quienes usen SUBE —física o digital— mantienen los beneficios de la Tarifa Social Federal. Además, con la función Atributo a Bordo es posible activar o actualizar beneficios sociales directamente en el colectivo, avisando al chofer y apoyando la tarjeta en el validador.

Puntos de acreditación de SUBE en Cipolletti