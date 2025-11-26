Habilitan nuevos medios de pago en el transporte público de Cipolletti, Roca y Viedma
Usuarios de líneas municipales y nacionales ya pueden elegir cómo abonar sus pasajes con tarjetas, celulares, relojes inteligentes o QR. Todos los detalles.
Los servicios de transporte urbano e interurbano de Río Negro incorporaron nuevos medios de pago electrónicos que ya están disponibles para pasajeros de 23 líneas municipales de Cipolletti, Viedma y General Roca, y de tres líneas nacionales que conectan la provincia con Neuquén y también con Carmen de Patagones.
La actualización permite a los usuarios elegir entre tarjetas sin contacto, tecnología NFC, SUBE y códigos QR para poder pagar el pasaje, sin cambios en los valores.
Líneas municipales que ya utilizan los nuevos medios de pago
En Cipolletti quedaron habilitadas las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
En Viedma, los nuevos sistemas funcionan en los recorridos A, B, C, D, E, F y G.
En General Roca, se sumaron los servicios Aeroclub–140 Viviendas, Barrio Nuevo, Chacra Monte–Paissanidis, Islas Malvinas–Puente Cero, J.J. Gómez–Alta Barda, Mosconi–La Rivera, Paso Córdoba, Quinta 25 y Stefenelli–La Costa.
También se suman líneas nacionales
En jurisdicción nacional, los medios de pago se pueden utilizar en las líneas 911 y 914, que unen al Alto Valle de Río Negro con Neuquén, y en la 908, que conecta a Viedma con Carmen de Patagones, en Buenos Aires.
Todos los medios disponibles
Los pasajeros pueden pagar con tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto; con celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas; con SUBE física o digital; y con código QR generado desde billeteras electrónicas.
El sistema funciona acercando la tarjeta, celular o reloj inteligente al lector ubicado debajo de la pantalla del validador. Para el QR, se debe generar el código en la billetera y apoyarlo en el lector inferior.
Tarifas y beneficios sociales
El valor del pasaje no cambia según el método elegido, y quienes usen SUBE —física o digital— mantienen los beneficios de la Tarifa Social Federal. Además, con la función Atributo a Bordo es posible activar o actualizar beneficios sociales directamente en el colectivo, avisando al chofer y apoyando la tarjeta en el validador.
Puntos de acreditación de SUBE en Cipolletti
- Municipalidad de Cipolletti (Yrigoyen y Villegas)
- Municipalidad de Cipolletti (Brentana 571)
- Municipalidad de Cipolletti Distrito Vecinal Noreste (Domingo Savio y Las Jarillas)
- Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología- UNComa (Yrigoyen 2000)
- Facultad de Ciencias Médicas - Sede Los Tordos – UNCo
- Universidad de Flores (UFLO) (Mengelle 8)
- Estación Central de Ómnibus Cipolletti (Pacheco 390)
- Subcomisaría N°79 (Barrio 1224 viviendas- Manuel Estrada 2000)
- Subcomisaría 68 (El Molle y Chichinales)
- Hospital Dr. Pedro Moguillansky (Naciones Unidas 1450)
- Centro Comunitario del barrio Anai Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay)
- Supermercado “La Anónima” (La Esmeralda y Colombia)
