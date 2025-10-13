Chocó un colectivo camino a Viedma: hubo una víctima fatal

Un colectivo con destino a Viedma colisionó con una camioneta y un auto. Uno de los involucrados murió en el acto. Varias personas fueron hospitalizadas.

Un grave accidente vial se registró este lunes alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 790 de la Ruta Nacional 3 en provincia de Buenos Aires. El choque involucró a un colectivo de larga distancia , una camioneta y un auto, dejando como saldo un hombre fallecido y al menos cuatro personas hospitalizadas. El auto terminó incrustado en el colectivo.

Según informaron fuentes policiales, un colectivo de la empresa Ceferino que circulaba en sentido Bahía Blanca – Viedma , conducido por Luis Carlos Almirón, oriundo de Viedma, terminó impactando con una camioneta Ford Ranger en la que viajaban dos mujeres. Los tres resultaron con lesiones y fueron hospitalizados.

El tercer vehículo involucrado fue un Peugeot 307 , patente KKF-843, que era conducido por un hombre oriundo de Hilario Ascasubi, una localidad de Buenos Aires a 175 kilómetros de Viedma. El conductor murió en el acto.

Los tres vehículos quedaron fuera de la banquina como consecuencia del fuerte impacto. La ruta fue completamente cortada y se implementó un desvío por el Camino La Salada, retomando más adelante por la localidad de Hilario Ascasubi.

accidente ruta 3 (2) El accidente se produjo a 175 kilómetros de Viedma. Foto: gentileza.

El siniestro ocurrió en una zona rural, en un tramo recto de la ruta, con asfalto seco y buena visibilidad nocturna, por lo que aún se investigan las causas del accidente.

En el lugar trabajaron personal de Policía de Seguridad Vial Pedro Luro, Estación de Policía Comunal Segunda de Pedro Luro, Destacamento Hilario Ascasubi, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Tránsito Municipal y ambulancias locales. Se aguardaba la llegada de la Policía Científica para realizar las pericias.

Los heridos de Viedma

Mientras que las dos mujeres que iban en la camioneta fueron trasladas al hospital de Hilario Ascasubi, los choferes fueron atendidos en la zona y luego trasladados al Hospital Pedro Ecay de Patagones. En el caso de ellos fue realmente un milagro, ya que el Peugeot quedó incrustado muy cerquita de ellos. Se salvaron por la diferencia de altura de los rodados.

Al respecto, Radio Noticias (105.5) tomó contacto con el subsecretario de Salud, Guillermo Wild, que describió: "Llegaron y uno quedó en observación. En este momento está en la guardia realizándose algunos estudios... Los dos están fuera de peligro".

"El otro, el chofer que manejaba, con un traumatismo de rodilla, se lo está evaluando para derivar a la Clínica Viedma. Estamos averiguando para conseguir una cama ahí porque son de Viedma (los choferes). Están fuera de peligro, pero se les realizan los estudios para terminar el tratamiento", enfatizó.

Sobre quien manejaba, que fue el que se llevó la peor parte, explicó: "El chofer es el más lesionado, que llegó con una lesión importante en la rodilla, una fractura de una falange de la mano izquierda y un traumatismo en la mano derecha, y algunas escoriaciones y cortes".