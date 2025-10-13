Lo acusaron por tirotear un auto y lo atraparon con un revólver de película

La Policía dio con un sospechoso tras revisar cámaras de seguridad. Le secuestraron una poderosa arma de fuego y un cuchillo. También encontraron drogas.

Un hombre fue detenido por la Policía rionegrina como principal sospechoso de haber efectuado disparos con un arma de fuego contra un vehículo, sin que se produjeran personas heridas. En un allanamiento realizado en su casa le encontraron un revólver de grueso calibre, como los que se pueden observar en las películas de Hollywood, aunqu e con una llamativa modificación en el caño.

El incidente se registró la madrugada del último sábado en la localidad de Río Colorado y generó un intenso despliegue de efectivos de la Comisaría 11 , quienes lograron el esclarecimiento del hecho, destacaron fuentes de la fuerza.

Todo comenzó alrededor de las 6:30 cuando una vecina del barrio Antena alertó a la unidad policial que había escuchado detonaciones de arma de fuego.

Comisaría 11 Río Colorado

Un patrullero concurrió al lugar y los efectivos se encontraron con un hombre que “observaba asombrado” que dos balazos habían impactado sobre su Chevrolet Astra: uno había perforado la luneta y el otro el cristal derecho delantero.

Ante la gravedad del ataque lo pusieron inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía de Turno, desde donde dispuso iniciar una investigación y se ordenó, entre otras medidas, el relevamiento de cámaras de seguridad de los sectores cercanos, y entrevistas con los vecinos que pudieran haber observado movimientos en el lugar.

Un sospechoso y un poderoso revólver modificado

La pesquisa daría resultados alentadores un par de horas después, cuando lograron identificar al presunto autor de los balazos, quien fue detenido en el marco de una causa iniciada por el delito de “daño y abuso de armas”.

Posteriormente, durante las primeras horas de la tarde, se realizaron allanamientos en un domicilio de calle Rivadavia y en un vehículo propiedad del acusado. Los resultados fueron positivos, ya que secuestraron un poderoso revólver calibre 38 largo que se destaca por su extenso caño.

No dejó de sorprender que el caño en su punta tiene una modificación. Un conocedor de armas indicó tras observar la foto difundida por la policía, que podría ser un suplemento para reducir el ruido de los disparos. Una especie de silenciador casero. También indicó que "a simple vista es un 44 Magnum", como el que utilizaba Clint Eastwood en su famosa película "Harry el Sucio". Se trata de un arma de alto poder de tiro, que suele ser utilizada por cazadores, y en Río Colorado, por su abundancia en los campos cercanos, tiene mucha difusión la cacería de jabalíes. En el mismo procedimiento también secuestraron un cuchillo, entre otros elementos de validez para la causa.

Otro hallazgo sorpresivo

Por otra parte, los policías que realizaron rastrillajes en la zona de la balacera en búsqueda de su autor encontraron casi “una decena de envoltorios de nylon” conteniendo una sustancia “símil cocaína”, una bolsa con semillas de cannabis, otro envoltorio conteniendo cogollos de esa misma sustancia y una balanza de precisión.

Por este hallazgo se le dio inició una causa en el marco de la Justicia Federal para investigar, en principio, la tenencia de estupefacientes y presunta comercialización en el marco de la ley 23.737.