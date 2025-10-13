Manejaba borracho y chocó una camioneta estacionada

Ocurrió en inmediaciones de la esquina de Naciones Unidas y Panamá. El conductor es un joven. Personal del área de Tránsito le secuestró el vehículo. Le multa prevista puede ser millonaria.

El conductor de un auto chocó contra una camioneta estacionada en inmediaciones de la esquina de las calles Naciones Unidas y Panamá de Cipolletti y su conductor, un muchacho joven que iba acompañado por una chica , iba borracho al volante, según el registro del test de alcoholemia .

El incidente se registró el domingo por la noche y no se lamentaron personas heridas. El vehículo, marca Kia , quedó con su frente seriamente averiado, dado que impactó de llenó contra la camioneta, perteneciente a una empresa petrolera que resultó con el paragolpes revirado y otros daños que parecían de menor importancia.

En el sector se produjo un intenso movimiento de policías y patrulleros de la Comisaría 24 y también de personal del área de Tránsito municipal, quienes le realizaron la prueba para determinar si había consumido bebidas alcohólicas . Y el examen arrojó un registro de 0.8 gramos por litro de sangre, informaron fuentes comunales, por lo que le retuvieron el vehículo marca Kia. Además le labraron una infracción dado que la ciudad adhirió a la Ley Nacional 27.714, conocida como “ Alcohol Cero al volante”.

La norma establece fuertes multas económicas

La ordenanza sancionada al respecto, que incorpora la falta al Código Municipal, establece fuertes multas económicas para los infractores, de acuerdo a la graduación alcohólica detectada y sus antecedentes.

Por ejemplo, quién registre entre 0.01 y 0.49 por litro de alcohol en sangre le corresponde una pena de entre 100 y 400 SAM -Sanción Administrativa Municipal- cuyo valor está atado al litro de nafta súper de la estación de servicios YPF del ACA local.

Mientras que de 0.50 a 0.75 se estableció una sanción de entre 500 y 1200 SAM y para los que marquen de 0,76 a 1,00 gramos por litro de sangre deberán pagar lo equivalente a entre 600 y 2.000 SAM, por lo que los montos pueden llegar a alcanzar cifras millonarias.

Reducir factores de riesgo

El espíritu de la denominada ley de “Alcohol Cero al volante” apunta a "reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas que alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica".

La norma comenzó a ser aplicada en Cipolletti en agosto de 2023. Entre su articulado especifica que cuando se determine "la presencia de alcohol en sangre, la autoridad policial podrá disponer la retención inmediata del conductor de lo que se deberá dejar debida constancia en el acta que a tal efecto se labre".

Asimismo, agrega, el conductor "tiene derecho a que se le realice un nuevo control a los 15 minutos. Asimismo, en caso de no querer someterse al tiempo de espera el conductor puede autorizar a conducir al acompañante que tenga registro habilitante y que después de realizado el test de alcoholemia, no registre presencia de alcohol en sangre. Asimismo, dispondrá de la retención del vehículo hasta que pueda ser conducido por una persona capaz, libre de riesgos".