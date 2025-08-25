Paritarias: el gobierno hizo una oferta, Unter la rechazó y analiza acciones a seguir

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos se reunió este lunes en Viedma con representantes del gremio docente.

Este lunes se reunieron en la capital provincial el Gobierno y Unter para efectivizar una nueva reunión paritaria , tal como habían acordado. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo de Viedma con la presencia de la ministra de Educación, Patricia Campos y los paritarios docentes encabezados por la secretaria general del gremio, Silvana Inostroza.

Durante la reunión se dio continuidad a los diferentes temas que se estuvieron trabajando en la paritaria realizada el 8 de agosto. En relación a cuestiones salariales, desde el Ministerio se ofreció una suma fija no remunerativa por agente pago por única vez de $20.000 con los haberes de Septiembre.

Esta propuesta no fue recibida de la mejor manera. Silvana Inostroza mencionó en diálogo con LMCipolletti que "el ministerio no estuvo a la altura". El gremio rechazó esta propuesta y exigió un llamado "urgente" a paritarias. También adelantó la titular del gremio que convocarán a un plenario de secretarios generales "en los próximos días".

Silvana Inostroza Unter.jpg Silvana Inostroza adelantó a LMCipolletti que analizan un llamado a plenario.

A la suma no remunerativa se le suma a la convenida oportunamente en la paritaria de julio la cual consistió en una propuesta trimestral que consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.

Además se había incorporado el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.

Elecciones en la Unter

Para el gremio esta reunión no es una más, ya que tendrá elecciones el 16 de octubre para renovar las autoridades del Consejo Directivo Central. Algunas seccionales harán sus elecciones antes de esa fecha. Por ello, el resultado de estas negociaciones son centrales para el oficialismo que quiere mantenerse en la conducción, frente a una oposición unificada y más combativa.

En ese elección, también se renovará la Comisión Revisora de Cuentas, la Junta de Disciplina, los representante ante el Consejo de Administración del IPROSS, delegados al Departamento de Salud en la Escuela y delegados Congresales a CTERA. Y la representación del sindicato en cargos institucionales en el Consejo Provincial de Educación: Juntas de Clasificación de Nivel Inicial, Primario y Secundario, y Junta de Disciplina Docente.

Pero el Gobierno también tiene en juego la elección de octubre, pero la del 26 donde se eligen diputados y senadores, y debe llegar con la menor conflictividad posible.

De manera simultánea se realizará el acto comicial para renovar Consejo Directivo Local, Consejero/a Docente de Consejo Zonal de Educación y Comisión Revisora de Cuentas en las seccionales Viedma, Conesa, Almafuerte, Roca – Fiske Menuco, Catriel, Bariloche, Jacobacci, Sur Medio, San Antonio Oeste y Sierra Grande.

Las seccionales que desarrollarán las elecciones locales con anterioridad son Valcheta (este miércoles), El Bolsón (el jueves), Villa Regina y Valle Medio (3 de septiembre), Cinco Saltos (el 5 de septiembre), Allen y Río Colorado (10/9) y Cipolletti (26/9).