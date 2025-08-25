El viento golpeó con fuerza en Bariloche: tiró árboles, voló techos y volcó un camión

El temporal de viento comenzó el domingo y se extendió hasta las primeras horas del lunes. Hubo más de 300 pedidos de ayuda, pero ningún herido.

El alerta por viento que rige en todo Río Negro se hizo realidad en Bariloche. Escuelas sin clases, árboles caídos, techos que se volaron y hasta un camión que volcó por las fuertes ráfagas fueron el saldo del vendaval en la ciudad andina. En la zona el alerta por vientos es de nivel naranja, mientras que en el resto de la provincia hay alerta amarilla.

Desde el Municipio de Bariloche informaron que el personal de Protección Civil del Municipio no tuvo respiro, por la gran demanda de asistencia de parte de la comunidad desde el domingo por la tarde. Ante diversos incidentes, se recibieron por medio del 103 un total de 330 llamados.

La guardia telefónica del Municipio, similar al 109 de Cipolletti , tuvo tres operadores desde las 8 de la mañana del domingo y cuatro personas en terreno con camioneta, motosierras y líneas de escalera. Afortunadamente, pese a la gran cantidad de pedidos de ayuda, no hubo personas lesionadas.

En este contexto, la Delegación Centro intervino en el barrio Mutisias, la calle Segundo Sombra y en Ñireco Norte, donde se produjo la voladura de techos, incluso en el salón de juegos Hakuna Matata. Además, se notificó a propietarios de obras privadas afectadas para que realicen las reparaciones correspondientes. En total, seis personas estuvieron abocadas a estas tareas.

La Delegación El Cóndor trabajó en la escalera del barrio homónimo por caída de ramas y en La Colina donde dos árboles cayeron sobre la vía pública. A su vez, en San Francisco IV, Las Victorias y Amec se registraron árboles caídos y voladuras de techos, por lo que ocho agentes municipales trabajaron en conjunto para despejar calles y asistir a los vecinos.

camion vuelco bariloche

Del mismo modo, la Delegación Sur asistió a los barrios Nahuel Hue, Nuestras Malvinas y Maitén por voladuras de techos. Asimismo, en Villa Lago Gutiérrez retiró un árbol que cayó sobre un vehículo y otro sobre la calle. En este sector, cuatro personas estuvieron destinadas a este operativo.

La Delegación Cerro Otto actuó en los barrios Pinar de Festa y San Ignacio por caída de pinos, mientras que la Delegación Lago Moreno intervino en Colonia Suiza y la zona de Llao Llao por árboles caídos. En estos casos, cinco y seis trabajadores respectivamente se abocaron a las tareas de despeje.

En este marco, fueron más de 60 los agentes que trabajaron de manera articulada en distintos sectores de la ciudad, coordinando sus tareas con las áreas de Protección Civil, Parques y Jardines, Tránsito y Transporte, la CEB y la Policía de Río Negro, para garantizar la rápida atención de emergencias, el despeje de calles, la asistencia a vecinos afectados y la prevención de nuevos riesgos derivados de los fuertes vientos.

En medio del temporal de viento que afecta a la región un camión terminó volcando en Ruta de Circunvalación, a la altura de la YPF. Según testigos, el rodado de gran porte terminó volcando por las fuertes ráfagas de viento durante la jornada de este domingo. El hecho ocurrió cerca del mediodía del domingo.

Se trató de un transporte de cargas con patente chilena cuyo conductor habría perdido el control al sufrir fuertes ráfagas laterales de viento. El hombre no sufrió heridas de gravedad.

El viento en Bariloche, en números

Durante el temporal de viento hubo:

50 árboles caídos

48 voladuras de techos

15 postes caídos

1 camión chileno volcado en Circunvalación

9 marquesinas

7 carteles desprendidos